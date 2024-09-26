Власти сообщили о вероятности введения масочного режима на Дону из-за COVID-19 XEC

В Ростовской области зафиксировали первый случай заболевания новым штаммом коронавируса. Всего в России выявили двух заразившихся. Второго пациента обнаружили в Уфе. Однако донской Роспотребнадзор отметил, что COVID-19 XEC относится к разновидностям подвариантов Омикрона, который уже давно циркулирует на территории Ростовской области.