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Posted 26 сентября, 07:11

Published 26 сентября, 07:11

Modified 26 сентября, 07:13

Updated 26 сентября, 07:13

Роспотребнадзор рассказал, введут ли масочный режим на Дону из-за COVID-19 XEC

Власти сообщили о вероятности введения масочного режима на Дону из-за COVID-19 XEC

26 сентября 2024, 07:11
Фото: Unsplash
Роспотребнадзор рассказал, введут ли масочный режим на Дону из-за COVID-19 XEC
Власти оценили необходимость возвращения масочного режима в Ростовской области из-за распространения нового штамма COVID-19 XEC. Информацию предоставил региональный Роспотребнадзор.

В Ростовской области зафиксировали первый случай заболевания новым штаммом коронавируса. Всего в России выявили двух заразившихся. Второго пациента обнаружили в Уфе. Однако донской Роспотребнадзор отметил, что COVID-19 XEC относится к разновидностям подвариантов Омикрона, который уже давно циркулирует на территории Ростовской области.

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В связи с чем, введение дополнительных ограничений, в том числе масочного режима не требуется. Кроме того, из-за смены сезонов в ближайшее время ожидается небольшой рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Ранее врачи Ростова-на-Дону рассказали, какие отличия есть между XEC COVID-19 и обычным ОРВИ. Подробнее о симптомах и раннем выявлении заболевания в материале RostovGazeta.

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