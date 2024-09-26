Время пайщика: клиенты ВТБ Мои Инвестиции нарастили обороты в 2 раза

В то же время клиенты стали больше пускать в дело деньги: доля денег в портфелях инвесторов (% от общего объема портфелей) с лета прошлого года снизилась с 7 до 5%. Доля акций практически не изменилась — 38% и 40% соответственно, ПИФ выросла с 6 до 10%, а рублевых облигаций — снизилась с 34% до 28%. Колебаниям не подвержены только валютные облигации, их в портфелях 16%. В целом можно говорить, что доля валютных инструментов в портфелях инвесторов стабилизировалась на фоне снижения волатильности курса рубля.