За нарушения режима «среднего уровня реагирования» на Дону введут штраф до 400 тысяч

Posted 26 сентября, 13:58
Published 26 сентября, 13:58
Modified 26 сентября, 14:02
Updated 26 сентября, 14:02
Жителей региона будут наказывать за отказ соблюдать решения оперштаба области. Также к административной ответственности смогут привлечь за наследование мерам введённого в Ростовской области «среднего уровня реагирования».
Этот режим действует в регионе с 2022 года. Он предусматривает усиление охраны правопорядка, а также военных, государственных и спецобъектов. «Средний уровень реагирования» даёт возможность при необходимости эвакуировать людей в безопасное место и ограничить свободу передвижения.
За отказ соблюдать ограничения, связанные с режимом, вводится штраф для граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Должностных лиц будут наказывать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а юрлиц — на сумму от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
Отдельно прописываются штрафы за неисполнение решений оперштаба. Гражданских будут наказывать на сумму от полутора до двух с половиной тысяч рублей, должностных лиц — на сумму от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Рассматривать такие административные дела поручат мировым судьям.
Ранее спасатели напомнили, как жителям Ростова вести себя при атаке БПЛА.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]