За нарушения режима «среднего уровня реагирования» на Дону введут штраф до 400 тысяч

За отказ соблюдать ограничения, связанные с режимом, вводится штраф для граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Должностных лиц будут наказывать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а юрлиц — на сумму от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.