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Posted 26 сентября, 13:58

Published 26 сентября, 13:58

Modified 26 сентября, 14:02

Updated 26 сентября, 14:02

В Ростовской области будут наказывать за невыполнение решений оперштаба

За нарушения режима «среднего уровня реагирования» на Дону введут штраф до 400 тысяч

26 сентября 2024, 13:58
Фото: 1MI
В Ростовской области будут наказывать за невыполнение решений оперштаба

На Дону введут штрафы за нарушения режима «среднего уровня реагирования»

В регионе установлена административная ответственность за неисполнение мер режима «средний уровень реагирования», сообщили в Заксобрании Ростовской области.

Жителей региона будут наказывать за отказ соблюдать решения оперштаба области. Также к административной ответственности смогут привлечь за наследование мерам введённого в Ростовской области «среднего уровня реагирования».

Эксперт рассказал, почему в Ростовской области ввели средний уровень реагирования
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Этот режим действует в регионе с 2022 года. Он предусматривает усиление охраны правопорядка, а также военных, государственных и спецобъектов. «Средний уровень реагирования» даёт возможность при необходимости эвакуировать людей в безопасное место и ограничить свободу передвижения.

За отказ соблюдать ограничения, связанные с режимом, вводится штраф для граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Должностных лиц будут наказывать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а юрлиц — на сумму от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Отдельно прописываются штрафы за неисполнение решений оперштаба. Гражданских будут наказывать на сумму от полутора до двух с половиной тысяч рублей, должностных лиц — на сумму от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Рассматривать такие административные дела поручат мировым судьям.

Ранее спасатели напомнили, как жителям Ростова вести себя при атаке БПЛА.

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