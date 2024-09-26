Самолет нарисовал Z-символ в небе над Ростовом-на-Дону

Posted 26 сентября, 16:51
Published 26 сентября, 16:51
Modified 26 сентября, 17:01
Updated 26 сентября, 17:01
В четверг, 26 сентября, жители Ростова-на-Дону заметили яркие инверсионные следы в небе от работы авиации. Полосы напомнили некоторым горожанам Z-символ. Кто-то предположил, что авиация специально могла нарисовать знак в небе.
«Хочется верить, что это знак приближения мирного неба над головой всех граждан», «Здоровья нашим военнослужащим», — пишут пользователи в социальных сетях.
На днях жители Ростова в инверсионных следах в небе увидели другой символ — музыкальный скрипичный ключ. Подробнее об этом рассказывала RostovGazeta.
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