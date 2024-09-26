Жительница Ростовской области вырастила в огороде ежевику-мутанта

Posted 26 сентября, 06:56
Published 26 сентября, 06:56
Modified 26 сентября, 06:58
Updated 26 сентября, 06:58
Жительница Семикаракорска в этом году собрала щедрый урожай. Однако больше всего ее поразила ежевика. Размер плодов достиг шести сантиметров, а их вес составил около девяти граммов. Одна ягода сопоставима с размером двух пятирублевых монет, а в руках ребенка помещается только четыре ежевики.
Садовод призналась, что не прикладывала особых усилий для выращивания таких гигантов. Она считает ежевику достаточно неприхотливой ягодой, которая не требует пристального внимания. Пенсионерка рассказала, что ежевика любит влагу, а лучшим удобрением для нее будет навоз.
Добавим, что в зависимости от своего сорта ежевика может быть разных размеров, однако чаще всего продают ягоды весом пять граммов и меньше.
Ранее садовод из Ростовской области вырастил яблоко весом в 900 граммов.
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