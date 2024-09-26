Жительница Ростовской области вырастила в огороде ежевику-мутанта

Жительница Семикаракорска в этом году собрала щедрый урожай. Однако больше всего ее поразила ежевика. Размер плодов достиг шести сантиметров, а их вес составил около девяти граммов. Одна ягода сопоставима с размером двух пятирублевых монет, а в руках ребенка помещается только четыре ежевики.