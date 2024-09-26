Жителя Ростовской области осудили за поджог комиссариата коктейлем Молотова

Posted 26 сентября, 12:09
Published 26 сентября, 12:09
Modified 26 сентября, 12:11
Updated 26 сентября, 12:11
Известно, что ночью 6 ноября 2023 года в Ростовской области обвиняемый Иван Свистов вступил в сговор с неизвестным, проинструктировавшим его. Так, мужчине поручили изготовить три коктейля Молотова. После чего Свистов пришел к административному зданию военного комиссариата в Морозовске и запустил бутылки с зажигательной смесью в строение. Воспламенились только два снаряда, но возгорание быстро ликвидировали.
Мужчину задержали за попытку уничтожения здания, которое принадлежит Минобороны РФ. В ходе разбирательств Свистов раскаялся и признал вину. С учетом всех обстоятельств преступнику дали один год и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее неизвестный мужчина взорвал ящик фейерверков во дворе депутата Каменска-Шахтинского.
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