Жителя Ростовской области осудили за поджог комиссариата коктейлем Молотова

Известно, что ночью 6 ноября 2023 года в Ростовской области обвиняемый Иван Свистов вступил в сговор с неизвестным, проинструктировавшим его. Так, мужчине поручили изготовить три коктейля Молотова. После чего Свистов пришел к административному зданию военного комиссариата в Морозовске и запустил бутылки с зажигательной смесью в строение. Воспламенились только два снаряда, но возгорание быстро ликвидировали.