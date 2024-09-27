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Posted 27 сентября, 18:51

Published 27 сентября, 18:51

Modified 27 сентября, 18:53

Updated 27 сентября, 18:53

Администрацию Таганрога может впервые возглавить женщина

Администрацию Таганрога может впервые возглавить женщина

27 сентября 2024, 18:51
Фото: Администрация Таганрога
Администрацию Таганрога может впервые возглавить женщина
Сюжет
Выборы
Замглавы администрации Таганрога Светлана Камбулова может возглавить мэрию. Список кандидатов, выбранных на заседании Гордумы, размещен на сайте администрации.

В числе претендентов было пять человек. Помимо действующего главы Андрея Фатеева и его зама Светланы Камбуловой, — Роман Бобровников, Александр Балаев и Сергей Новиков. Накануне конкурса Фатеев снял свою кандидатуру.

В итоге в лидеры выбились двое: Светлана Камбулова и бизнесмен Сергей Новиков. По результатам профессионального тестирования они набрали больше всех баллов.

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Теперь депутатам городской Думы предстоит выбрать одного из них. Если должность достанется Светлане Камбуловой, она станет первой женщиной, возглавившей мэрию.

На посту заместителя главы администрации Таганрога Камбулова проработала несколько лет и даже исполняла обязанности главы некоторое время. До этого она трудилась в мэриях Белокалитвинского района, где начинала карьеру в 2003 году, и Ростова.

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#Александр Балаев#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Таганрог#Выборы#Депутаты#Светлана Камбулова#Городская Дума#Андрей Фатеев#Мэрия
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