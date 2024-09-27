Администрацию Таганрога может впервые возглавить женщина

Posted 27 сентября, 18:51
Published 27 сентября, 18:51
Modified 27 сентября, 18:53
Updated 27 сентября, 18:53
В числе претендентов было пять человек. Помимо действующего главы Андрея Фатеева и его зама Светланы Камбуловой, — Роман Бобровников, Александр Балаев и Сергей Новиков. Накануне конкурса Фатеев снял свою кандидатуру.
В итоге в лидеры выбились двое: Светлана Камбулова и бизнесмен Сергей Новиков. По результатам профессионального тестирования они набрали больше всех баллов.
Теперь депутатам городской Думы предстоит выбрать одного из них. Если должность достанется Светлане Камбуловой, она станет первой женщиной, возглавившей мэрию.
На посту заместителя главы администрации Таганрога Камбулова проработала несколько лет и даже исполняла обязанности главы некоторое время. До этого она трудилась в мэриях Белокалитвинского района, где начинала карьеру в 2003 году, и Ростова.
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