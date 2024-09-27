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Posted 27 сентября, 10:41

Published 27 сентября, 10:41

Modified 27 сентября, 10:43

Updated 27 сентября, 10:43

Страйкбольные автоматы решили передать бойцам на фронт из Ростовской области

Автоматы для игры в страйкбол передали бойцам на фронт из Ростовской области

27 сентября 2024, 10:41
Фото: Unsplash
Страйкбольные автоматы решили передать бойцам на фронт из Ростовской области
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Для тренировки военных на фронт из Егорлыкского района передали страйкбольные ружья, сообщили в администрации муниципалитета.

Командир взвода инструкторов попросил жителей Егорлыкского района помочь со сбором страйкбольных автоматов. Они нужны в тренировочном лагере добровольцев и для переподготовки штатных военнослужащих.

Власти и жители района собрали деньги на покупку нескольких страйкбольных ружей и уже передали их и другую помощь на фронт для бойцов. Им удалось укомплектовать тренировочным оружием полностью одно отделение.

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Ранее охотничьи ружья, патроны и маскировочные сети отправила Ростовская область бойцам на передовую.

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