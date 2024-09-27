Чиновник из Ростовской области раздал казенную землю под торговые ларьки

Posted 27 сентября, 10:42
Published 27 сентября, 10:42
Modified 27 сентября, 10:44
Updated 27 сентября, 10:44
Под подозрением — сотрудники Комитета по управлению имуществом администрации в городе Каменске-Шахтинском. Один из них выдал разрешение на использование муниципальных земельных участков двум субъектам предпринимательства. Срок договора безвозмездной аренды составлял 10 лет. Таким образом чиновник нарушил установленный порядок и причинил ущерб всему городу.
Как оказалось, на выделенной земле разместили торговые павильоны, которые сдавали в аренду уже за деньги. Администрация не раз требовала демонтировать эти семь ларьков и аннулировать разрешения. Но до дела так и не дошло.
Силовики выявили и задокументировали факт превышения должностных полномочий и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Если причастного к преступлению найдут и признают виновным, ему грозит до четырех лет колонии.
Пару дней назад силовики задержали главного следователя Таганрога. Начальник городского следственного отдела Роман Багмут подозревается в получении крупной взятки.
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