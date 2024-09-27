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Posted 27 сентября, 10:42

Published 27 сентября, 10:42

Modified 27 сентября, 10:44

Updated 27 сентября, 10:44

Чиновник из Ростовской области раздал казенную землю под торговые ларьки

Чиновник из Ростовской области раздал казенную землю под торговые ларьки

27 сентября 2024, 10:42
Фото: rostov-gorod.ru
Чиновник из Ростовской области раздал казенную землю под торговые ларьки
В Ростовской области следователи ищут подозреваемого в превышении полномочий госслужащего, который безвозмездно сдал в аренду муниципальную землю.

Под подозрением — сотрудники Комитета по управлению имуществом администрации в городе Каменске-Шахтинском. Один из них выдал разрешение на использование муниципальных земельных участков двум субъектам предпринимательства. Срок договора безвозмездной аренды составлял 10 лет. Таким образом чиновник нарушил установленный порядок и причинил ущерб всему городу.

Как оказалось, на выделенной земле разместили торговые павильоны, которые сдавали в аренду уже за деньги. Администрация не раз требовала демонтировать эти семь ларьков и аннулировать разрешения. Но до дела так и не дошло.

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Силовики выявили и задокументировали факт превышения должностных полномочий и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Если причастного к преступлению найдут и признают виновным, ему грозит до четырех лет колонии.

Пару дней назад силовики задержали главного следователя Таганрога. Начальник городского следственного отдела Роман Багмут подозревается в получении крупной взятки.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Коррупция#Преступления#Уголовное дело#Чиновники
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