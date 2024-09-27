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Posted 27 сентября, 20:34

Published 27 сентября, 20:34

Modified 28 сентября, 04:51

Updated 28 сентября, 04:51

Двухэтажный Дом быта появится в Ростове на улице Вересаева

Двухэтажный Дом быта появится в Ростове

27 сентября 2024, 20:34
Фото: администрация Ростова. https://t.me/logvinenko_rnd/9781
Двухэтажный Дом быта появится в Ростове на улице Вересаева
В Ростове хотят построить Дом быта — центр по оказанию различных бытовых услуг в новом микрорайоне города, сообщает глава администрации донской столицы в своем telegram-канале.

Дом быта планируют разместить на улице Вересаева, 101/8. Общая площадь здания составит порядка 3,5 тысячи квадратных метров. Там будет свадебный салон, ремонтная мастерская, пункт приема химчистки. Кроме того, местные жители смогут воспользоваться услугами прачечной и центра обслуживания бытовой техники.

Для строительства потребуются немалые деньги. Расходы покроют инвестиции ИП. Речь идет примерно о 257 миллионах рублей. Бизнесмен уже выкупил участок земли и намерен приступить к воплощению проекта в жизнь весной 2025 года.

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Также в ходе заседания совета по инвестиции обсудили строительство нового бизнес-центра. 19-этажное здание появится на левом берегу Дона в 2028 году. Инвестиции в проект составят около 1,6 миллиарда рублей.

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