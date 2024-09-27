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Posted 27 сентября, 14:25

Published 27 сентября, 14:25

Modified 27 сентября, 14:27

Updated 27 сентября, 14:27

Экспертиза одобрила строительство многоуровневой автостоянки в Ростове-на-Дону

Экспертиза одобрила проект многоуровневой парковки на Левенцовке в Ростове

27 сентября 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
Экспертиза одобрила строительство многоуровневой автостоянки в Ростове-на-Дону
В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону могут построить многоуровневую парковку. Соответствующая информация размещена на сайте Единого госреестра заключений.

27 сентября негосударственная экспертиза одобрила проектную документацию по строительству многоуровневой парковки на Левенцовке в Ростове-на-Дону. Стоянка будет открытого типа со встроенными объектами нежилого назначения.

Проектную документацию подготовил АО «Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства». Застройщиком выступает ООО «Специальный застройщик Левенцовка парк».

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До этого экспертиза вынесла положительное заключение проекту завода по производству напитков под Ростовом-на-Дону.

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