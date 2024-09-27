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Posted 27 сентября, 10:30

Published 27 сентября, 10:30

Modified 27 сентября, 10:32

Updated 27 сентября, 10:32

«Это неправда»: в школе Ростова опровергли информацию об ученице в наручниках

«Это неправда»: в школе Ростова опровергли информацию об ученице в наручниках

27 сентября 2024, 10:30
Фото: МБОУ «Школа 66» имени Героя СССР Н. А. Лунина. видео ТГ канал «Это Ростов»
«Это неправда»: в школе Ростова опровергли информацию об ученице в наручниках

В школе Ростова опровергли информацию об ученице в наручниках

В школе № 66 Ростова прокомментировали информацию о том, что охранник приковал ученицу наручниками к батарее. Как сообщили представители учебного заведения RostovGazeta, подобного инцидента у них не было.

Ролик продолжительностью в несколько секунд появился в telegram-канале «Это Ростов новости» 27 сентября. На кадрах — детская рука в наручниках, пристегнутая к батарее и ноги взрослого человека. По словам автора поста, — охранника школы №66 на Западном.

— А вы чего? Тоже пришли? У меня и вторые наручники есть, — говорит мужской голос за кадром.

В конце видео показали фото детской руки — с красным следом от наручника.

Школьница утверждает, что о ситуации знают одноклассники и классный руководитель, который якобы забрал ее спустя 15 минут.

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При этом в образовательном учреждении уверены, что это фейк.

— Это неправда, — заявили в школе на вопрос RostovGazeta о том, известно ли об этой ситуации руководству.

В ГУ МВД по Ростовской области ситуацию пока не прокомментировали.

Пару недель назад школьницу избили женщины в ростовском городском автобусе. Пассажирки набросились на девочку, которая не уступила им место.

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