«Это неправда»: в школе Ростова опровергли информацию об ученице в наручниках

Posted 27 сентября, 10:30
Published 27 сентября, 10:30
Modified 27 сентября, 10:32
Updated 27 сентября, 10:32
Ролик продолжительностью в несколько секунд появился в telegram-канале «Это Ростов новости» 27 сентября. На кадрах — детская рука в наручниках, пристегнутая к батарее и ноги взрослого человека. По словам автора поста, — охранника школы №66 на Западном.
— А вы чего? Тоже пришли? У меня и вторые наручники есть, — говорит мужской голос за кадром.
В конце видео показали фото детской руки — с красным следом от наручника.
Школьница утверждает, что о ситуации знают одноклассники и классный руководитель, который якобы забрал ее спустя 15 минут.
При этом в образовательном учреждении уверены, что это фейк.
— Это неправда, — заявили в школе на вопрос RostovGazeta о том, известно ли об этой ситуации руководству.
В ГУ МВД по Ростовской области ситуацию пока не прокомментировали.
Пару недель назад школьницу избили женщины в ростовском городском автобусе. Пассажирки набросились на девочку, которая не уступила им место.
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