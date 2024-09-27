Губернатор Голубев сообщил о пожаре под Новошахтинском после атаки беспилотников

Posted 27 сентября, 05:26
Published 27 сентября, 05:26
Modified 27 сентября, 05:28
Updated 27 сентября, 05:28
Дроны над регионом перехватили в ночь на 27 сентября. Первые три беспилотника система ПВО уничтожила до полуночи, а к утру стало известно, что сбили всего шесть БПЛА.
В соцсетях появились кадры пожара в районе Новошахтинска. Губернатор Ростовской области подтвердил, что ЧП случилось из-за обломков сбитых дронов.
Очевидцы вызвали на место спасателей. В ГУ МЧС по региону так и не прокомментировали происшествие. Василий Голубев заявил, что огонь оперативно потушили.
К счастью, во время пожара и атаки дронов никто не пострадал. Также не зафиксировано никаких разрушений.
Накануне вечером, за пару часов до грохота от системы ПВО в Ростове неизвестные запустили салют. Горожане нарушили запрет на использование пиротехники, устроив фейерверк у Ворошиловского моста.
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