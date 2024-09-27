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Posted 26 сентября, 21:19

Published 26 сентября, 21:19

Modified 26 сентября, 21:21

Updated 26 сентября, 21:21

Mil.ru

Губернатор рассказал о последствиях падения обломков БПЛА в Ростовской области

26 сентября 2024, 21:19
Mil.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении беспилотника в районе Новошахтинска.

По его словам в 23.12 в районе города Новошахтинска при помощи системы ПВО военные уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат.

Десятью минутами позднее глава региона сообщил о повторной атаке беспилотников, в результате военные сбили еще два БПЛА. Голубев уточнил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате попытки беспилотника атаковать территорию региона нет.

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Жители города сообщили, что слышали хлопок, характерный для работы ПВО. Они также поблагодарили военных, которые защищают небо над Ростовской областью.

Ранее беспилотник упал на склад в промзоне Таганрога, вызвав пожар.

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