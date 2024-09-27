Губернатор рассказал о последствиях падения обломков БПЛА в Ростовской области

Posted 26 сентября, 21:19
Published 26 сентября, 21:19
Modified 26 сентября, 21:21
Updated 26 сентября, 21:21
По его словам в 23.12 в районе города Новошахтинска при помощи системы ПВО военные уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат.
Десятью минутами позднее глава региона сообщил о повторной атаке беспилотников, в результате военные сбили еще два БПЛА. Голубев уточнил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате попытки беспилотника атаковать территорию региона нет.
Жители города сообщили, что слышали хлопок, характерный для работы ПВО. Они также поблагодарили военных, которые защищают небо над Ростовской областью.
Ранее беспилотник упал на склад в промзоне Таганрога, вызвав пожар.
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