Итоги пятницы: Ростовская область не спит из-за атак БПЛА, а М-4 готовится к пробкам

Posted 27 сентября, 19:03
Published 27 сентября, 19:03
Modified 27 сентября, 19:05
Updated 27 сентября, 19:05
Ночью 27 сентября Ростовскую область атаковали шесть беспилотников. О первой атаке стало известно еще до полуночи. В районе Новошахтинска военные сначала уничтожили один беспилотник, а следом — еще два.
Около трех часов ночи губернатор региона Василий Голубев сообщил, что всего на подлете к городу сбили шесть БПЛА. Обломки упали в поле и спровоцировали возгорание. Пламя быстро ликвидировали спасатели. В результате ночных атак никто не пострадал, разрушений нет.
С 30 сентября 2024 года на трассе М-4 «Дон» ограничат движение транспортных средств из-за ремонта проезжей части. Работы будут выполняться на отрезке от 1038 до 1063 километра. Участок проходит от Аксая до Новочеркасска.
На время ремонта автодорогу перекроют до одной полосы.
Добавим, что работы будут вестись круглосуточно, чтобы максимально ускорить процесс.
Днем 27 сентября жителей Ростова-на-Дону перепугали звуки стрельбы. Очевидцы отмечают, что автоматная очередь раздавалась в районе площади Ленина.
На данный момент неизвестно, откуда раздавался громкий звук выстрелов. Его слышали сразу на нескольких улицах: Погодина, Ленина, проспекте Михаила Нагибина, в районе площади Гагарина. Люди сообщают, что видели кортеж из дорогих иномарок в центре, якобы из окна одного из автомобилей пассажир стрелял в воздух из предмета, похожего на оружие.
Вечером Госавтоинспекция сообщила, что к административной ответственности были привлечены пятеро водителей свадебного кортежа за превышение уровня тишины, нарушения правил тонировки и управление автомобилем без регистрационных знаков. У одного из водителей также изъяты государственные номера и свидетельство о регистрации транспортного средства. Факт стрельбы в правоохранительных органах региона не подтвердили.
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