Итоги пятницы: Ростовская область не спит из-за атак БПЛА, а М-4 готовится к пробкам

На данный момент неизвестно, откуда раздавался громкий звук выстрелов. Его слышали сразу на нескольких улицах: Погодина, Ленина, проспекте Михаила Нагибина, в районе площади Гагарина. Люди сообщают, что видели кортеж из дорогих иномарок в центре, якобы из окна одного из автомобилей пассажир стрелял в воздух из предмета, похожего на оружие.