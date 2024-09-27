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Posted 27 сентября, 09:21

Published 27 сентября, 09:21

Modified 27 сентября, 09:23

Updated 27 сентября, 09:23

Из-за ремонта трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сузят до одной полосы

Из-за ремонта трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сузят до одной полосы

27 сентября 2024, 09:21
Фото: donland.ru
Из-за ремонта трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сузят до одной полосы
Движение ограничат по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба «Автодора».

С 30 сентября начинается ремонт федеральной трассы на участке с 1038-го километра по 1063-й километр. Это отрезок М-4 «Дон» от Аксая до Новочеркасска.

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Для проведения работ магистраль практически полностью перекроют. Двигаться водители смогут только по одной полосе в направлении.

В «Автодоре» заверили, что работы будут вестись круглосуточно, чтобы как можно скорее снять дорожные ограничения.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ограничат движение у Ворошиловского моста из-за строительства элитного жилого комплекса.

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