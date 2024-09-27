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Posted 27 сентября, 05:42

Published 27 сентября, 05:42

Modified 27 сентября, 05:44

Updated 27 сентября, 05:44

Из-за съемок фильма на улицах Таганрога перекроют проезд для автомобилистов

Из-за съемок фильма на улицах Таганрога перекроют проезд для автомобилистов

27 сентября 2024, 05:42
Фото: 1MI
Из-за съемок фильма на улицах Таганрога перекроют проезд для автомобилистов
В Таганроге ограничат движение транспорта во время съемок художественного фильма, сообщает администрация приморского города.

На пересечении улицы Чехова с переулком Итальянским перекроют проезд 30 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время автомобилисты не смогут проехать по улице Октябрьской (от переулка Гоголевского до Красного) 1, 7, 12 и 13 октября.

Аналогичная ситуация будет 2 октября — в переулке Красном (от улицы Фрунзе до Октябрьской), 5 октября — на пересечении Чехова с Лермонтовским, 6 октября — в переулке Комсомольском, по нечетной стороне (от Чехова до Александровской).

Также на время съемок кадра введут ограничение 28, 29 сентября и 14 октября на улице Греческой, 53, а также 30 сентября — на Фрунзе, 41, и 10 октября — на Греческой, 56.

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Водителям стоит заранее продумать альтернативный путь.

Фильм, из-за съемок которого появятся временные неудобства у автомобилистов, — военная историческая драма «Таганрог», состоящая из восьми серий. Зрителям расскажут о подвиге молодых людей, которые боролись против фашистов-захватчиков во времена ВОВ. По сюжету главный герой — офицер госбезопасности — организует в приморском городе разведывательную и подпольную деятельность. Гестапо, тайная полиция, диверсии и листовки, военнопленные и восстания, — все это покажут в новой ленте.

С 25 сентября на месяц перекрыли движение рядом с рощей СКА в Ростове-на-Дону. Ограничение необходимо из-за проведения работ на газопроводе.

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#Евгения Волкова#Таганрог#Съемки фильма#Перекрытие дороги#Ограничение движения#Автомобилисты
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