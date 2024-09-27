Из-за съемок фильма на улицах Таганрога перекроют проезд для автомобилистов

Фильм, из-за съемок которого появятся временные неудобства у автомобилистов, — военная историческая драма «Таганрог», состоящая из восьми серий. Зрителям расскажут о подвиге молодых людей, которые боролись против фашистов-захватчиков во времена ВОВ. По сюжету главный герой — офицер госбезопасности — организует в приморском городе разведывательную и подпольную деятельность. Гестапо, тайная полиция, диверсии и листовки, военнопленные и восстания, — все это покажут в новой ленте.