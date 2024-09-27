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Posted 27 сентября, 05:47

Published 27 сентября, 05:47

Modified 27 сентября, 05:49

Updated 27 сентября, 05:49

Минобороны РФ заявило о попытке террористической атаки в Ростовской области

Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

27 сентября 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney
Минобороны РФ заявило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Министерство обороны РФ заявило о пресечении попытки террористической атаки с применением беспилотников по объектам нашей страны, следует из сообщения в официальном telegram-канале ведомства.

Атаку дронов отразили над регионом в ночь на 27 сентября. Как сообщала RostovGazeta, первые три беспилотника самолетного типа сбили с помощью системы противовоздушной обороны в период с 23:00 до 00:00. Затем в течение ночи уничтожили еще три летательных аппарата.

В результате падения обломков под Новошахтинском загорелась сухая трава. Спасатели быстро потушили пламя — никто не пострадал.

Разрушений на земле после атаки БПЛА не зафиксировано.

Василий Голубев сделал заявление после атаки БПЛА в Ростовской области
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Всего за ночь ПВО в России отработали по девяти воздушным целям. Помимо дронов над Ростовской областью, сбили еще три — над Белгородской.

Ранее RostovGazeta сообщало об обновленной ядерной доктрине России. Президент РФ рассказал, что может стать поводом для гипотетического ответного ядерного удара.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#ПВО#Спасатели#БПЛА#Беспилотники#Минобороны РФ#Безопасность#Террористическая атака
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