Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

Атаку дронов отразили над регионом в ночь на 27 сентября. Как сообщала RostovGazeta, первые три беспилотника самолетного типа сбили с помощью системы противовоздушной обороны в период с 23:00 до 00:00. Затем в течение ночи уничтожили еще три летательных аппарата.