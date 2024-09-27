Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

Posted 27 сентября, 05:47
Published 27 сентября, 05:47
Modified 27 сентября, 05:49
Updated 27 сентября, 05:49
Атаку дронов отразили над регионом в ночь на 27 сентября. Как сообщала RostovGazeta, первые три беспилотника самолетного типа сбили с помощью системы противовоздушной обороны в период с 23:00 до 00:00. Затем в течение ночи уничтожили еще три летательных аппарата.
В результате падения обломков под Новошахтинском загорелась сухая трава. Спасатели быстро потушили пламя — никто не пострадал.
Разрушений на земле после атаки БПЛА не зафиксировано.
Всего за ночь ПВО в России отработали по девяти воздушным целям. Помимо дронов над Ростовской областью, сбили еще три — над Белгородской.
Ранее RostovGazeta сообщало об обновленной ядерной доктрине России. Президент РФ рассказал, что может стать поводом для гипотетического ответного ядерного удара.
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