МТС Банк повысил ставки по вкладу на один год для физических лиц до 20% годовых

Posted 27 сентября, 13:28
Published 27 сентября, 13:28
Modified 27 сентября, 13:31
Updated 27 сентября, 13:31
Премиальные клиенты МТС Банка при открытии вклада на те же сроки получат надбавку в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады с ежемесячным начислением процентов. Таким образом, максимальная доходность для этой категории клиентов по вкладу, открытому на срок один год, составит 20% годовых.
В МТС Банке напомнили, что минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней без возможности частичного снятия. Автоматическая пролонгация договора также предусмотрена на условиях, которые действуют на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]