МТС Банк повысил ставки по вкладу на один год для физических лиц до 20% годовых

Премиальные клиенты МТС Банка при открытии вклада на те же сроки получат надбавку в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады с ежемесячным начислением процентов. Таким образом, максимальная доходность для этой категории клиентов по вкладу, открытому на срок один год, составит 20% годовых.



В МТС Банке напомнили, что минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней без возможности частичного снятия. Автоматическая пролонгация договора также предусмотрена на условиях, которые действуют на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.



Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.