Неизвестные устроили свалку у строящейся церкви на Еляна в Ростове-на-Дону

Posted 27 сентября, 17:19
Published 27 сентября, 17:19
Modified 27 сентября, 17:19
Updated 27 сентября, 17:19
Собеседница рассказывает, что вечером 25 сентября выгуливала на пустыре собаку. И увидела, как мужчины выбрасывали из грузовика мусор.
«Я подбежала поближе и стала снимать. Особо близко не подходила. Все же уже знают, что эти товарищи, как правило, бывают очень агрессивными. И раньше нападали на людей», — отмечает Галина Лебедь.
Юрист добавляет, что мужчины заметили ее приближение, один толкнул другого, и они стали действовать наоборот — загружать в машину отходы из мусорной кучи.
«Обратно в машину засунули какую-то подставку под раковину, затащили матрас или линолеум, и поехали. Но я же видела, что изначально они из машины выгрузили весь этот свой мусор», — уверена ростовчанка.
Собеседница добавляет, что мужчины сперва намеревались к ней подойти. Но, увидев реакцию большой собаки, которая показала готовность защитить свою хозяйку, передумали.
Напомним, что жители Ростова и прежде самостоятельно отлавливали нелегальных возчиков мусора.
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