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Posted 27 сентября, 17:19

Published 27 сентября, 17:19

Modified 27 сентября, 17:19

Updated 27 сентября, 17:19

Жители Левенцовки показали, как выбрасывали строительный мусор на пустыре в Ростове

Неизвестные устроили свалку у строящейся церкви на Еляна в Ростове-на-Дону

27 сентября 2024, 17:19
Фото: предоставила Галина Лебедь. rostovgazeta.ru
Жители Левенцовки показали, как выбрасывали строительный мусор на пустыре в Ростове
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Эксклюзив
Член регионального штаба ОНФ, юрист Галина Лебедь сообщила RostovGazeta, что зафиксировала, как на пустыре, в районе строящейся церкви на Еляна, 40 в Ростове, неизвестные лица сгрузили из грузовика строительный мусор.

Собеседница рассказывает, что вечером 25 сентября выгуливала на пустыре собаку. И увидела, как мужчины выбрасывали из грузовика мусор.

«Я подбежала поближе и стала снимать. Особо близко не подходила. Все же уже знают, что эти товарищи, как правило, бывают очень агрессивными. И раньше нападали на людей», — отмечает Галина Лебедь.

Юрист добавляет, что мужчины заметили ее приближение, один толкнул другого, и они стали действовать наоборот — загружать в машину отходы из мусорной кучи.

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Видео: предоставила Галина Лебедь. rostovgazeta.ru.
«Обратно в машину засунули какую-то подставку под раковину, затащили матрас или линолеум, и поехали. Но я же видела, что изначально они из машины выгрузили весь этот свой мусор», — уверена ростовчанка.

Собеседница добавляет, что мужчины сперва намеревались к ней подойти. Но, увидев реакцию большой собаки, которая показала готовность защитить свою хозяйку, передумали.

Напомним, что жители Ростова и прежде самостоятельно отлавливали нелегальных возчиков мусора.

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