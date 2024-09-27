Неурожай подсолнечника в Ростовской области может вызвать рост цен на масло в РФ

«Неурожай у нас, как у одного из крупнейших поставщиков, не может не сказаться на ценах на закупку сырья на производствах. К примеру, в прошлом году по всей стране собрали около 16 миллионов тонн подсолнечника. Так понятнее, что 1 миллион тонн, который у нас могут теоретически недособрать из-за неурожая — это значительная часть от общей доли», — поясняет фермер.