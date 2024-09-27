Неурожай подсолнечника в Ростовской области может вызвать рост цен на масло в РФ

Posted 27 сентября, 08:28
Published 27 сентября, 08:28
Modified 27 сентября, 08:30
Updated 27 сентября, 08:30
Как сообщил председатель комитета по аграрной политике Заксобрания региона Вячеслав Василенко, в текущем году выпадало очень мало осадков и это отразилось на производстве пропашных культур, в первую очередь, подсолнечника и кукурузы. СМИ со ссылкой на Минсельхоз сообщили, что урожай подсолнечника 2024 года в Ростовской области может снизиться на 1 миллион тонн или стать вдвое меньше относительно прошлогодних показателей.
RostovGazeta узнала у фермера из Ростовской области Антона Трифонова, как неурожай может сказаться на ценах на подсолнечное масло.
«Неурожай действительно есть, потому что во время заморозков в мае нарушился цикл роста и часть подсолнечника не выжила. Летняя засуха тоже сократила количество корзинок с семенами», — объясняет причины неурожая эксперт.
Антон Трифонов уточняет, что Ростовская область является одним из лидеров по производству подсолнечника в России.
«Неурожай у нас, как у одного из крупнейших поставщиков, не может не сказаться на ценах на закупку сырья на производствах. К примеру, в прошлом году по всей стране собрали около 16 миллионов тонн подсолнечника. Так понятнее, что 1 миллион тонн, который у нас могут теоретически недособрать из-за неурожая — это значительная часть от общей доли», — поясняет фермер.
По мнению Антона Трифонова, из-за подорожания сырья подсолнечника, к ноябрю цены на подсолнечное масло могут вырасти.
«Насколько — не могу сказать точно, в производстве масла есть еще много того, что влияет на ценообразование. Но думаю, что повышения цен в районе 3-5% мы можем ожидать, если неурожай подтвердится», — заключает эксперт.
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