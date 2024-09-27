Обвиняемый в убийстве дочки-младенца ростовчанин не принял вердикт присяжных

Posted 27 сентября, 17:45
Published 27 сентября, 17:45
Modified 28 сентября, 07:15
Updated 28 сентября, 07:15
26 сентября в Ростовском областном суде было запланировано обсуждение вердикта присяжных заседателей по громкому делу о расправе над восьмимесячной девочкой. Обвиняемыми по делу проходят её родители — Анастасия и Яков Майборода.
На прошлом судебном заседании перед присяжными поставили несколько вопросов. Первый — убита ли была девочка именно тем способом, который определён следствием. Семь присяжных проголосовали «да», ещё один — «нет».
Причастным к убийству Якова Майбороду посчитали пять присяжных, трое с этим не согласились. При этом все восемь присяжных посчитали, что он заслуживает снисхождения.
Анастасию посчитали виновной семь из восьми присяжных. Заслуживающей снисхождения её назвали пять из восьми заседателей.
На заседании 26 сентября выяснилось, что Яков не подписал письмо об ознакомлении и принятии вердикта присяжных. Из-за этого пришлось перенести слушания на другой день.
«Яков вчера в суде пояснил на соответствующий вопрос судьи, что ему в СИЗО принесли расписку и сказали: „Распишись в получении“. Яков спросил, в получении чего, но ему не сказали, он и не стал расписываться. От получения копий вердикта он не отказывался. Более того, в этом же заседании он пояснил судье, что готов к процессу, об отложении не просил. И уж тем более, тонкостей уголовного процесса о том, что такое невручение приведёт к отложению на несколько дней, он точно знать не мог», — заявил корреспонденту RostovGazeta адвокат подсудимого Артём Хачатурян.
Защитник упирает, что его стороне не требовалось перенести заседание, потому что они были к нему «вполне готовы».
Также Хачатурян не стал подтверждать и опровергать информацию СМИ о том, что Яков хочет отправиться на фронт, чтобы избежать наказания. Ранее ни сам Майборода, ни его адвокаты даже не упоминали о желании обратиться в военный комиссариат для обсуждения возможности принять участие в СВО.
Но об этом заявляла вторая подсудимая — Анастасия Майборода. В своём последнем слове она попросила судью дать ей шанс «жить полноценной жизнью» и «принести пользу обществу», отправившись в зону боевых действий.
Подробнее о всей хронике расследования этого громкого дела и судебных заседаниях по нему читайте в специальном сюжете RostovGazeta.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]