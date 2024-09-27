Обвиняемый в убийстве дочки-младенца ростовчанин не принял вердикт присяжных

Также Хачатурян не стал подтверждать и опровергать информацию СМИ о том, что Яков хочет отправиться на фронт, чтобы избежать наказания. Ранее ни сам Майборода, ни его адвокаты даже не упоминали о желании обратиться в военный комиссариат для обсуждения возможности принять участие в СВО.