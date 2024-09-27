Обыски прошли в Ростове из-за ОПГ, организовавшей канал незаконной миграции

Posted 27 сентября, 12:09
Published 27 сентября, 12:09
Modified 27 сентября, 12:11
Updated 27 сентября, 12:11
Уголовное дело возбуждено по статье «Организация незаконной миграции». Следователи установили, что преступники создали ОПГ в прошлом году. Они знали особенности работы госорганов и имели связи с некоторыми должностными лицами, уполномоченными выдавать гражданство РФ.
Соучастники подыскивали мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство в России, но не имевших для этого законных оснований. За сумму от 150 тысяч до 350 тысяч рублей преступники изготавливали им подложные пластиковые паспорта граждан Украины и фиктивные справки о регистрации на территории Донбасса. Эти документы позволяли мигрантам в упрощённом порядке получить российское гражданство.
Деятельность ОПГ удалось выявить благодаря совместной работе следователей и оперативников Москвы, а также Московской, Ростовской и Тульской областей.
В рамках расследования уголовного дела проведено 30 обысков в Москве, Ростове, Туле. В ходе них оперативники нашли многочисленные штампы, печати и бланки госорганов и учреждений, в том числе иностранного государства.
Задержаны девять организаторов ОПГ. Им предъявлены обвинения. Также следователи работают с теми, кто незаконно получил российские паспорта благодаря преступникам. Их планируют лишить гражданства и депортировать.
Ранее в Ростовской области масштабно ужесточили контроль за мигрантами.
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