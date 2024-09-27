Обыски прошли в Ростове из-за ОПГ, организовавшей канал незаконной миграции

Соучастники подыскивали мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство в России, но не имевших для этого законных оснований. За сумму от 150 тысяч до 350 тысяч рублей преступники изготавливали им подложные пластиковые паспорта граждан Украины и фиктивные справки о регистрации на территории Донбасса. Эти документы позволяли мигрантам в упрощённом порядке получить российское гражданство.