Одну из самых ярких комет столетия увидят жители Ростовской области в сентябре

C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — долгопериодическая комета, отличающаяся особой яркостью. Это небесное тело можно наблюдать не только на Южном полушарии, но и на Северном. Комета уже находится в поле видимости, однако с 27 сентября по 12 октября 2024 года за ней можно будет наблюдать невооруженным взглядом.