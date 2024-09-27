Одну из самых ярких комет столетия увидят жители Ростовской области в сентябре

Posted 27 сентября, 04:30
Published 27 сентября, 04:30
Modified 27 сентября, 04:30
Updated 27 сентября, 04:30
C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — долгопериодическая комета, отличающаяся особой яркостью. Это небесное тело можно наблюдать не только на Южном полушарии, но и на Северном. Комета уже находится в поле видимости, однако с 27 сентября по 12 октября 2024 года за ней можно будет наблюдать невооруженным взглядом.
Лучше всего комета видна либо рано утром, либо перед самым заходом солнца. Также ее можно заметить низко у горизонта с восточной стороны. Ожидается, что пролет C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) будет зрелищным, так как небесное тело будет иметь красивый хвост.
Добавим, что из-за своей яркости C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) может стать одной из великих комет. Дончанам рекомендуется понаблюдать за явлением, так как другой возможности не будет. Космическое тело улетит в ноябре и вернется только через 80 660 лет.
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