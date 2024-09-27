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Posted 27 сентября, 04:30

Published 27 сентября, 04:30

Modified 27 сентября, 04:30

Updated 27 сентября, 04:30

Одну из самых ярких комет столетия увидят жители Ростовской области

Одну из самых ярких комет столетия увидят жители Ростовской области в сентябре

27 сентября 2024, 04:30
Фото: Unsplash
Одну из самых ярких комет столетия увидят жители Ростовской области
В небе над Ростовской областью пролетит одна из самых ярких комет столетия. C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) необходимо около 80,6 тысячи лет для одного оборота вокруг Солнца, сообщает компания Star Walk.

C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — долгопериодическая комета, отличающаяся особой яркостью. Это небесное тело можно наблюдать не только на Южном полушарии, но и на Северном. Комета уже находится в поле видимости, однако с 27 сентября по 12 октября 2024 года за ней можно будет наблюдать невооруженным взглядом.

Лучше всего комета видна либо рано утром, либо перед самым заходом солнца. Также ее можно заметить низко у горизонта с восточной стороны. Ожидается, что пролет C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) будет зрелищным, так как небесное тело будет иметь красивый хвост.

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Добавим, что из-за своей яркости C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) может стать одной из великих комет. Дончанам рекомендуется понаблюдать за явлением, так как другой возможности не будет. Космическое тело улетит в ноябре и вернется только через 80 660 лет.

Ранее астрономы рассказали, что жители Ростовской области не смогут увидеть новый спутник Земли.

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