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Posted 27 сентября, 10:02

Published 27 сентября, 10:02

Modified 27 сентября, 10:04

Updated 27 сентября, 10:04

Огромный развлекательный центр построят на левом берегу Ростова-на-Дону

Огромный развлекательный центр построят на левом берегу Ростова-на-Дону

27 сентября 2024, 10:02
Фото: Pxhere
Огромный развлекательный центр построят на левом берегу Ростова-на-Дону
Развлекательный комплекс может появиться на Левобережье Ростова-на-Дону, проект одобрила Госэкспертиза.

Согласно проекту, на Левобережной улице возведут развлекательный комплекс с ресторанами. Техническим заказчиком проекта выступает ООО «Югстроймонтаж» из Аксая, а застройщиком — ООО «Акцепт» из Ростова-на-Дону.

Других подробностей о строительстве развлекательного комплекса пока нет.

Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Югстроймонтаж» работает на рынке 12 лет. Руководителем компании значится Евгений Гура. Чистая выручка застройщика в прошлом году составила 24,1 миллиона рублей, а чистые активы оценили в 30,3 миллиона рублей.

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Ранее на левом берегу в Ростове открыли детский садик.

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