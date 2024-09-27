«Окна тряхнуло»: в районе Новошахтинска сбили беспилотник

Posted 26 сентября, 21:06
Published 26 сентября, 21:06
Modified 26 сентября, 21:58
Updated 26 сентября, 21:58
Василий Голубев заявил о работе ПВО. Дрон сбили около 23:00 над Новошахтинском.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил глава региона.
Грохот было слышно даже в других населённых пунктах Ростовской области: Зверево, Гуково, Шахтах.
По словам местных жителей, через полчаса раздался еще один взрыв.
— Было сильнее, чем в первый раз, — пишут в комментариях подписчики. — Окна тряхнуло.
Официальной информации о повторном взрыве над Ростовской области пока нет.
За пару часов до отражения атаки беспилотника в Ростове-на-Дону неизвестные запустили салют. Фкйерверк в центре города устроили, несмотря на запрет использования пиротехники в Ростовской области. По словам горожан, салют был около 21:00.
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