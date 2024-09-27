rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 21:06

Published 26 сентября, 21:06

Modified 26 сентября, 21:58

Updated 26 сентября, 21:58

Губернатор Голубев заявил о беспилотнике, сбитом над Новошахтинском

«Окна тряхнуло»: в районе Новошахтинска сбили беспилотник

26 сентября 2024, 21:06
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Голубев заявил о беспилотнике, сбитом над Новошахтинском

Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Новошахтинска

Над Ростовской областью сбили беспилотник 26 сентября, сообщает глава региона в своем telegram-канале.

Василий Голубев заявил о работе ПВО. Дрон сбили около 23:00 над Новошахтинском.

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил глава региона.

Грохот было слышно даже в других населённых пунктах Ростовской области: Зверево, Гуково, Шахтах.

Проливные дожди накроют Ростовскую область
Узнать подробнее

По словам местных жителей, через полчаса раздался еще один взрыв.

— Было сильнее, чем в первый раз, — пишут в комментариях подписчики. — Окна тряхнуло.

Официальной информации о повторном взрыве над Ростовской области пока нет.

За пару часов до отражения атаки беспилотника в Ростове-на-Дону неизвестные запустили салют. Фкйерверк в центре города устроили, несмотря на запрет использования пиротехники в Ростовской области. По словам горожан, салют был около 21:00.

Читайте также:
Грибок или биооружие? Россельхознадзор проверит белый налет на растениях в ГуковоСтало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятинаИтоги дня: «Глория Джинс» поплатилась за зайку, а Ростов не подготовили к зиме
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Шахты#ПВО#Гуково#Салют#Фейерверк#Зверево#Беспилотник#Пиротехника#Губернатор Голубев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика