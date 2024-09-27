Пассажирский поезд протаранил грузовик на переезде в Ростовской области

Происшествие случилось около 04:30 мск. В это время водитель грузового авто пытался проскочить через ж/д переезд на участке Миллерово — Тарасовка. Пока машина проезжала через рельсы, приблизился поезд. Пассажирский состав № 248 двигался из Петербурга в Анапу. Машинист применил экстренное торможение, увидев препятствие. Однако времени, чтобы остановить многотоннажный транспорт, не хватило. Как правило, локомотивам требуется несколько минут, чтобы полностью остановиться.