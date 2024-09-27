Пассажирский поезд протаранил грузовик на переезде в Ростовской области

Posted 27 сентября, 06:40
Published 27 сентября, 06:40
Modified 27 сентября, 06:42
Updated 27 сентября, 06:42
Происшествие случилось около 04:30 мск. В это время водитель грузового авто пытался проскочить через ж/д переезд на участке Миллерово — Тарасовка. Пока машина проезжала через рельсы, приблизился поезд. Пассажирский состав № 248 двигался из Петербурга в Анапу. Машинист применил экстренное торможение, увидев препятствие. Однако времени, чтобы остановить многотоннажный транспорт, не хватило. Как правило, локомотивам требуется несколько минут, чтобы полностью остановиться.
Водитель фуры чудом остался жив: результате ДТП никто не пострадал подвижной состав с рельсов не сошел. А вот расписание поезда изменилось — из-за аварии пассажиры задержались в пути примерно на 40 минут.
Подобное происшествие было в Ростовской области 22 сентября. Тогда на пути у пассажирского поезда оказалась легковушка.
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