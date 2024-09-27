Пилоты авиакомпании «Азимут» из Ростова получили угрозы на английском языке

Posted 27 сентября, 14:29
Published 27 сентября, 14:29
Modified 27 сентября, 14:31
Updated 27 сентября, 14:31
Пролетая над южными регионами России сразу три самолета получили сообщения с угрозами на иностранном языке. Первое сообщение пришло пилоту лайнера компании «Победа» (рейс Петербург — Владикавказ). Неожиданно на аварийной чистоте экипажа прозвучал голос неизвестного, который на английском приказал: «Покиньте воздушное пространство или будете уничтожены». Якобы самолет «приближается к запрещенной зоне». При этом все три судна находились в воздушном пространстве России.
Позже такие же угрозы получили пилоты «Аэрофлот» (Москва — Анталья) и ростовской авиакомпании «Азимут» (Уфа — Минеральные воды). Командир Суперджета ростовской авиакомпании отметил, что сообщение пришло примерно в то же время, что и экипажу «Победа». Позже всех, а именно через час, угроза дошла и до третьего самолета.
Добавим, что ни с одним из лайнеров ничего не случилось. Все успешно приземлились в своих пунктах назначения.
Официальных сообщений об инцидентах не поступало, данные уточняются.
Ранее террорист готовивший два подрыва в День города в Ростове, признался, что получал указания на английском языке.
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