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Posted 27 сентября, 14:29

Published 27 сентября, 14:29

Modified 27 сентября, 14:31

Updated 27 сентября, 14:31

Пилоты ростовской авиакомпании получили угрозы на английском языке

Пилоты авиакомпании «Азимут» из Ростова получили угрозы на английском языке

27 сентября 2024, 14:29
Фото: 61.mchs.gov.ru
Пилоты ростовской авиакомпании получили угрозы на английском языке
Во время полета пилот ростовской авиакомпании «Азимут» получил угрозу об уничтожении самолета на английском. Подобные сообщения поступили еще двум воздушным суднам, информирует «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Пролетая над южными регионами России сразу три самолета получили сообщения с угрозами на иностранном языке. Первое сообщение пришло пилоту лайнера компании «Победа» (рейс Петербург — Владикавказ). Неожиданно на аварийной чистоте экипажа прозвучал голос неизвестного, который на английском приказал: «Покиньте воздушное пространство или будете уничтожены». Якобы самолет «приближается к запрещенной зоне». При этом все три судна находились в воздушном пространстве России.

Позже такие же угрозы получили пилоты «Аэрофлот» (Москва — Анталья) и ростовской авиакомпании «Азимут» (Уфа — Минеральные воды). Командир Суперджета ростовской авиакомпании отметил, что сообщение пришло примерно в то же время, что и экипажу «Победа». Позже всех, а именно через час, угроза дошла и до третьего самолета.

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Добавим, что ни с одним из лайнеров ничего не случилось. Все успешно приземлились в своих пунктах назначения.

Официальных сообщений об инцидентах не поступало, данные уточняются.

Ранее террорист готовивший два подрыва в День города в Ростове, признался, что получал указания на английском языке.

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