Пилоты авиакомпании «Азимут» из Ростова получили угрозы на английском языке

Позже такие же угрозы получили пилоты «Аэрофлот» (Москва — Анталья) и ростовской авиакомпании «Азимут» (Уфа — Минеральные воды). Командир Суперджета ростовской авиакомпании отметил, что сообщение пришло примерно в то же время, что и экипажу «Победа». Позже всех, а именно через час, угроза дошла и до третьего самолета.