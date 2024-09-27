Почти 1400 новых рабочих мест даст Ростову реализация бизнес-проектов

По словам главы администрации города Ростова, этот инвестпроект находится на стадии проектирования. Инвестор приступит к его реализации в следующем году, и через два года обновленный банный комплекс сможет принять посетителей.

Подводя итог Совета по инвестициям, Алексей Логвиненко подчеркнул, что все проекты, которые были рассмотрены, чрезвычайно важны для города, поэтому администрация со своей стороны окажет всестороннюю помощь инвесторам. С реализацией этих проектов Ростов получит почти 1400 новых рабочих мест, а среднегодовые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 250 млн рублей.