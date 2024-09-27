Почти 1400 новых рабочих мест даст Ростову реализация бизнес-проектов

Posted 27 сентября, 18:28
Published 27 сентября, 18:28
Modified 27 сентября, 18:31
Updated 27 сентября, 18:31
По сообщению главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, три из них будут реализованы в новых микрорайонах донской столицы.
Самым дорогим из представленных на Совете проектов, стало строительство третьей очереди торгово-развлекательного комплекса «МЕГАМАГ». Общая стоимость объекта достигает 1,6 млрд рублей, а в роли инициатора его создания выступает компания «Инвестгрупп».
Как пояснил глава администрации города, в настоящее время идет оформление разрешения на строительство. Площадь нового бизнес центра превысит 21 тысячу кв. метров. А появится 19-этажный бизнес-центр в 2028 году на улице Пойменной.
По мнению представителей инвестора, появление бизнес-центра такого масштаба в левобережной зоне позволит разгрузить транспортную нагрузку на центр города, а также сгладит эффект маятниковой миграции жителей Батайска, Азова и других населенных пунктов через мосты и центральную часть донской столицы.
Строительством современного концептуального развлекательного комплекса с семейной зоной и с панорамным видом на реку Дон на крыше в Левобережной зоне займется другой инвестор — индивидуальный предприниматель, который готов вложить 350 млн рублей в строительство развлекательного комплекса.
Руководитель данного проекта рассказал, что этот современный комплекс будет способен пропустить более 1500 человек в сутки. Кроме того, он органично впишется в общий ансамбль Левобережного парка и станет новым местом притяжения горожан.
Алексей Логвиненко отметил, что в настоящий момент на этот объект также оформляется разрешение на строительство, а запустить комплекс инвестор планирует уже в следующем году.
Затронули на Совете и строительство нового двухэтажного Дома быта, который появится по адресу Вересаева 101/8.
— Здесь инвестором также выступает индивидуальный предприниматель. Это будет центр по оказанию широкого спектра бытовых услуг для набирающего силу нового микрорайона. На площади свыше 3,5 тыс. кв. м. разместятся свадебный салон, пункт приема прачечной, ремонтная мастерская, пункт приема химчистки, специализированный центр по обслуживанию бытовой техники. Общий объем инвестиций оценивается в 257 млн рублей. Инвестор приобрел в собственность земельный участок и собирается приступить к строительству весной следующего года и в том же году его сдать, — добавил Алексей Логвиненко.
Четвертым проектом станет реконструкция общественной бани на улице Веры Пановой, 31. Эта общественная баня давно завоевала популярность среди горожан и собственник здания возьмется за ее реконструкцию.
— Обновление банного комплекса собственнику обойдется в 500 млн рублей. В трехэтажном здании разместятся семейное и мужское отделения, бассейн, летняя терраса, парикмахерская, кухня и кафе, — сказал Алексей Логвиненко.
По словам главы администрации города Ростова, этот инвестпроект находится на стадии проектирования. Инвестор приступит к его реализации в следующем году, и через два года обновленный банный комплекс сможет принять посетителей.
Подводя итог Совета по инвестициям, Алексей Логвиненко подчеркнул, что все проекты, которые были рассмотрены, чрезвычайно важны для города, поэтому администрация со своей стороны окажет всестороннюю помощь инвесторам. С реализацией этих проектов Ростов получит почти 1400 новых рабочих мест, а среднегодовые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 250 млн рублей.
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