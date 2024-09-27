Почти вся реклама на улицах Ростова стала подконтрольна совладельцу Wildberries

Семейные разборки отразились и на ПВЗ. В Ростовской области стали массово распродавать пункты выдачи заказов. Как сообщала RostovGazeta, владельцы оценивают их примерно от 1,5 до 3,7 миллиона рублей. Подробнее о том, как развод отразится на работе маркетплейса, — в нашем материале.