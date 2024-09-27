Почти вся реклама на улицах Ростова стала подконтрольна совладельцу Wildberries

Posted 27 сентября, 05:49
Published 27 сентября, 05:49
Modified 27 сентября, 05:51
Updated 27 сентября, 05:51
Группа Russ (новый партнер Wildberries взяла в управление рекламную сеть «Рекламного агентства „Глобус“» в Ростове. По информации, предоставленной на сайте компании, адресная программа агентства включает в себя конструкции различных форматов. По предварительным данным, после этого назначения доля Russ в Ростове достигнет порядка 80%.
В планах у новоиспеченного партнера крупного маркетплейса — установка новых цифровых экранов и обновление рекламных конструкций на улицах донской столицы.
О слиянии компании Russ с Wildberries стало известно после скандального конфликта между создателями маркетплейса — Владиславом и Татьяной Бакальчук. Предположительно, именно развод супругов спровоцировал совместную работу двух компаний.
Семейные разборки отразились и на ПВЗ. В Ростовской области стали массово распродавать пункты выдачи заказов. Как сообщала RostovGazeta, владельцы оценивают их примерно от 1,5 до 3,7 миллиона рублей. Подробнее о том, как развод отразится на работе маркетплейса, — в нашем материале.
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