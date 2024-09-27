rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 05:49

Published 27 сентября, 05:49

Modified 27 сентября, 05:51

Updated 27 сентября, 05:51

Почти вся реклама на улицах Ростова стала подконтрольна совладельцу Wildberries

Почти вся реклама на улицах Ростова стала подконтрольна совладельцу Wildberries

27 сентября 2024, 05:49
Фото: 1MI
Почти вся реклама на улицах Ростова стала подконтрольна совладельцу Wildberries
Новый партнер Wildberries взял в управление ростовское рекламное агентство «Глобус», увеличив долю в донской столице до 80%, сообщается на сайте компании 26 сентября.

Группа Russ (новый партнер Wildberries взяла в управление рекламную сеть «Рекламного агентства „Глобус“» в Ростове. По информации, предоставленной на сайте компании, адресная программа агентства включает в себя конструкции различных форматов. По предварительным данным, после этого назначения доля Russ в Ростове достигнет порядка 80%.

В планах у новоиспеченного партнера крупного маркетплейса — установка новых цифровых экранов и обновление рекламных конструкций на улицах донской столицы.

Спасение «падающей» многоэтажки на Стачки обойдется Ростову в 163 млн рублей
Узнать подробнее

О слиянии компании Russ с Wildberries стало известно после скандального конфликта между создателями маркетплейса — Владиславом и Татьяной Бакальчук. Предположительно, именно развод супругов спровоцировал совместную работу двух компаний.

Семейные разборки отразились и на ПВЗ. В Ростовской области стали массово распродавать пункты выдачи заказов. Как сообщала RostovGazeta, владельцы оценивают их примерно от 1,5 до 3,7 миллиона рублей. Подробнее о том, как развод отразится на работе маркетплейса, — в нашем материале.

Читайте также:
В Ростове массово закрываются парикмахерские«С надеждой на русское авось»: чем обернется верификация для блогеров РостоваПравозащитник Хуруджи выступил за запрет рекламы о списании долгов в Ростове
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Реклама#Ростов#Wildberries
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика