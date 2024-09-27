Полицейские отобрали номера у переполошившего Ростов-на-Дону свадебного кортежа

Днем жители города сообщали, что слышали в центре звуки стрельбы. Очевидцы сообщали RostovGazeta, что видели кортеж из нескольких BMW и Mersedes Benz на Ворошиловском проспекте. Машины громко сигналили, а пассажир одной из иномарок стрелял в воздух из похожего на оружие предмета. Но факт стрельбы в полиции Ростовской области не подтвердили.