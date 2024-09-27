Полицейские отобрали номера у переполошившего Ростов-на-Дону свадебного кортежа

Posted 27 сентября, 18:49
Published 27 сентября, 18:49
Modified 27 сентября, 19:13
Updated 27 сентября, 19:13
В Ростове-на-Дону на пересечении Большой Садовой и Кировского полиция остановила свадебный кортеж, который чрезмерно переполошил город громким шумом и сигналами.
В результате пять водителей BMW и Mercedes Benz привлекли к административной ответственности за нарушение правил тонировки, превышение уровня шума и управление автомобилем без государственных регистрационных знаков. У ещё у одного водителя BMW M4 сотрудники полиции изъяли государственные номера и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Сотрудники УГИБДД по Ростовской области призывают водителей быть законопослушными и напоминают о важности строгого соблюдения ПДД.
Днем жители города сообщали, что слышали в центре звуки стрельбы. Очевидцы сообщали RostovGazeta, что видели кортеж из нескольких BMW и Mersedes Benz на Ворошиловском проспекте. Машины громко сигналили, а пассажир одной из иномарок стрелял в воздух из похожего на оружие предмета. Но факт стрельбы в полиции Ростовской области не подтвердили.
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