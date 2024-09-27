rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 21:57

Published 26 сентября, 21:57

Modified 26 сентября, 22:00

Updated 26 сентября, 22:00

Пожар возник после атаки беспилотников в районе Новошахтинска

Пожар вспыхнул после атаки беспилотников в районе Новошахтинска

26 сентября 2024, 21:57
Фото: Изображение Midjourney
Пожар возник после атаки беспилотников в районе Новошахтинска
Поле загорелось после атаки беспилотников в Ростовской области 26 сентября, сообщают очевидцы в соцсетях.

Кадры полыхающего поля появились в telegram-канале «Ростов Главный». На видео пламя охватило сухую растительность вблизи линии электропередачи. Местные жители предположили, что ЧП случилось в результате упавших обломков одного из сбитых дронов. Другие уверены, что пожар не связан с атакой беспилотников.

Василий Голубев сделал заявление после атаки БПЛА в Ростовской области
Узнать подробнее

Официальный информации о возгорании пока нет. Ни региональное ГУ МЧС, ни губернатор Ростовской области его не комментировали.

Видео: Изображение Midjourney. Пожар возник после атаки беспилотников в районе Новошахтинска

Как сообщала RostovGazeta, три дрона уничтожили силапи ПВО вечером 26 сентября. Грохот около 23:00 слышали жители Новошахтинска и других муниципалитетов, расположенных поблизости.

— Мы в машине сидели, и прямо в 500 метрах от нас бахнуло, — пишут очевидцы в комментариях.

Предварительно, во время атаки никто не пострадал, повреждений объектов на земле не зафиксировано.

Читайте также:
Спустя две недели потушили полыхающий пожар на нефтебазе в КаменскеГубернатор Голубев сообщил новые подробности пожара Таганрога после падения БПЛАМинобороны России сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Пожар#ЧП#МЧС#Беспилотники#Атака#Дроны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика