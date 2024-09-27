Пожар вспыхнул после атаки беспилотников в районе Новошахтинска

Posted 26 сентября, 21:57
Published 26 сентября, 21:57
Modified 26 сентября, 22:00
Updated 26 сентября, 22:00
Кадры полыхающего поля появились в telegram-канале «Ростов Главный». На видео пламя охватило сухую растительность вблизи линии электропередачи. Местные жители предположили, что ЧП случилось в результате упавших обломков одного из сбитых дронов. Другие уверены, что пожар не связан с атакой беспилотников.
Официальный информации о возгорании пока нет. Ни региональное ГУ МЧС, ни губернатор Ростовской области его не комментировали.
Как сообщала RostovGazeta, три дрона уничтожили силапи ПВО вечером 26 сентября. Грохот около 23:00 слышали жители Новошахтинска и других муниципалитетов, расположенных поблизости.
— Мы в машине сидели, и прямо в 500 метрах от нас бахнуло, — пишут очевидцы в комментариях.
Предварительно, во время атаки никто не пострадал, повреждений объектов на земле не зафиксировано.
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