Пять человек погибли при взрыве заправки в Махачкале

Вечером 27 сентября в Махачкале случился взрыв на автозаправочной станции. АЗС начала полыхать, а через несколько минут произошло еще два взрыва. Хлопки были настолько сильными, что у близлежащих зданий выбило окна, а обломки разлетелись на сотни метров.