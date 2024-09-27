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Posted 27 сентября, 16:48

Published 27 сентября, 16:48

Modified 27 сентября, 16:50

Updated 27 сентября, 16:50

Пять человек погибли при взрыве заправочной станции в Махачкале

Пять человек погибли при взрыве заправки в Махачкале

27 сентября 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney
Пять человек погибли при взрыве заправочной станции в Махачкале
В Дагестане произошел взрыв на АЗС, которая находится на окраине Махачкалы, сообщают «Известия».

Вечером 27 сентября в Махачкале случился взрыв на автозаправочной станции. АЗС начала полыхать, а через несколько минут произошло еще два взрыва. Хлопки были настолько сильными, что у близлежащих зданий выбило окна, а обломки разлетелись на сотни метров.

Возгорание ликвидируют 119 спасателей и 27 единиц спецтехники. Кроме того, на месте происшествия дежурят полиция и скорая помощь. По предварительным данным, происшествие унесло жизни пяти человек, среди них один ребенок. Прокуратура организовала проверку инцидента.

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Добавим, что причины взрыва на данный момент неизвестны.

Ранее после атаки беспилотников в Тихорецке прогремел мощный взрыв и загорелся склад.

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