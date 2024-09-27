Пыльная буря обрушится на Ростовскую область на выходных

Posted 27 сентября, 11:32
Published 27 сентября, 11:32
Modified 27 сентября, 11:34
Updated 27 сентября, 11:34
Порывы ветра на выходных составят в регионе до 20 метров в секунду. Из-за этого пыльная буря будет активно распространяться по Ростовской области. Согласно прогнозу, пыль уляжется только к вечеру воскресенья, 29 сентября.
При этом температура воздуха днём в среднем составит +25 градусов. Вечером похолодает до +12 градусов. Осадков не ожидается.
Это не первая пыльная буря в Ростовской области за этот месяц. До этого она обрушивалась на регион 17 сентября.
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