rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 11:32

Published 27 сентября, 11:32

Modified 27 сентября, 11:34

Updated 27 сентября, 11:34

Пыльная буря обрушится на Ростовскую область на выходных

Пыльная буря обрушится на Ростовскую область на выходных

27 сентября 2024, 11:32
Фото: Unsplash
Пыльная буря обрушится на Ростовскую область на выходных
На выходных, 28 сентября и 29 сентября, Ростовскую область накроет очередная пыльная буря, со ссылкой на синоптиков сообщает ГТРК «Вести. Дон».

Порывы ветра на выходных составят в регионе до 20 метров в секунду. Из-за этого пыльная буря будет активно распространяться по Ростовской области. Согласно прогнозу, пыль уляжется только к вечеру воскресенья, 29 сентября.

При этом температура воздуха днём в среднем составит +25 градусов. Вечером похолодает до +12 градусов. Осадков не ожидается.

Это не первая пыльная буря в Ростовской области за этот месяц. До этого она обрушивалась на регион 17 сентября.

Эколог Зайчиков рассказал, почему Ростовскую область накрывает пыльными бурями
Узнать подробнее

Ранее стало известно, когда в Ростов-на-Дону придёт настоящая осень.

Читайте также:
Сотрудница банка в Батайске украла 3 млн рублей у клиентовОгромный развлекательный центр построят на левом берегу Ростова-на-ДонуИз-за ремонта трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сузят до одной полосы
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Пыльные бури#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика