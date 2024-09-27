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Posted 27 сентября, 19:13

Published 27 сентября, 19:13

Modified 27 сентября, 19:15

Updated 27 сентября, 19:15

С 28 сентября автобус № 16А в Ростове будет делать крюк в Левенцовке

С 28 сентября автобус № 16А в Ростове будет делать крюк в Левенцовке

27 сентября 2024, 19:13
Фото: 1MI
С 28 сентября автобус № 16А в Ростове будет делать крюк в Левенцовке
В Ростове решили изменить схему движения автобуса № 16А (ЖК «Западная резиденция» — Центральный рынок). Согласно нововведениям, маршрут будет проходить через Левенцовку, сказано на сайте городской администрации.

Новый маршрут введут по результатам голосования местных жителей. Большинство ростовчан выбрали схему движения, где автобус № 16А будет заезжать на Левенцовку. После улицы Доватора он свернет на проспект Маршала Жукова, затем по Еременко — на Жданова, через Ткачева и проспект Солженицына вернется на Еременко и по Маршала Жукова снова выедет к Доватора. Затем продолжит движение по привычному маршруту — Малиновского, Стачки, Московская — к Центральному рынку.

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Обратный маршрут будет проходить тоже через Левенцовку. После поворота на Доватора общественный транспорт заедет на остановки по улицам Маршала Жукова, Еременко, Солженицына, Ткачева и вернется по Жданова, Еременко и проспекту Солженицына к Доватора. Оттуда, как и прежде, пассажиры смогут добраться до СНТ «Изумруд» и ЖК «Западная резиденция».

Ранее стало известно о временном изменении схемы движения автобусов в Ростове из-за футбольного матча 28 сентября.

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