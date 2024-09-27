С 28 сентября автобус № 16А в Ростове будет делать крюк в Левенцовке

Новый маршрут введут по результатам голосования местных жителей. Большинство ростовчан выбрали схему движения, где автобус № 16А будет заезжать на Левенцовку. После улицы Доватора он свернет на проспект Маршала Жукова, затем по Еременко — на Жданова, через Ткачева и проспект Солженицына вернется на Еременко и по Маршала Жукова снова выедет к Доватора. Затем продолжит движение по привычному маршруту — Малиновского, Стачки, Московская — к Центральному рынку.