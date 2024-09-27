«Сердечко екает!»: как жители Новошахтинска пережили ночную атаку беспилотников

Posted 27 сентября, 08:44
Published 27 сентября, 08:44
Modified 27 сентября, 16:55
Updated 27 сентября, 16:55
Около 23.15 мск раздался первый хлопок в Ростовской области. Он прогремел в районе Новошахтинска. Глава региона заявил о сбитом ПВО беспилотнике. Вскоре снова прозвучал грохот — еще два дрона перехватили над городом. К утру стало известно, что всего уничтожили шесть летательных аппаратов.
— Я теперь точно не лягу спать. Сердечко екает, — поделились в комментариях жители Новошахтинска. — Я даже не поняла, в каком районе произошел взрыв.
— Я хоть и в Красном Сулине живу, но даже через наушники было слышно, — подтвердили жители соседних населенных пунктов.
В результате атаки беспилотников произошел пожар под Новошахтинском. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Спасатели оперативно потушили возгорание. Разрушений на земле в результате отраженной атаки также не зафиксировано.
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