«Сердечко екает!»: как жители Новошахтинска пережили ночную атаку беспилотников

Около 23.15 мск раздался первый хлопок в Ростовской области. Он прогремел в районе Новошахтинска. Глава региона заявил о сбитом ПВО беспилотнике. Вскоре снова прозвучал грохот — еще два дрона перехватили над городом. К утру стало известно, что всего уничтожили шесть летательных аппаратов.