Схему движения автобусов поменяют в Ростове-на-Дону 28 сентября

Posted 27 сентября, 17:42
Published 27 сентября, 17:42
Modified 27 сентября, 17:44
Updated 27 сентября, 17:44
28 сентября в Ростове-на-Дону состоится матч между футбольный клубом «Ростов» и командой из Тольятти «Акрон». Игра начнется в 20.00 мск. Специально для болельщиков в городе организуют дополнительный общественный транспорт.
Так, автобус №39 будет двигаться по укороченному маршруту до остановки «Аллея „Ростов-Арена“ на Восточном шоссе. Также фанаты могут туда попасть с помощью маршрутных автобусов №8, №49, №65а и №75.
Схема движения автобусов №1, №1а, №35, №42, №58, №78 и №83 будет продлена. С 18.30 до 23.00 пассажиры смогут доехать до торгово-развлекательного центра «МегаМаг» и остановки «Аллея „Ростов-Арена“.
Напомним, что ранее после футбольного матча в Ростове-на-Дону образовалась огромная пробка. Въезд в город был парализован, а водители жаловались на плохую организацию проезда.
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