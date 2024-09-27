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Posted 27 сентября, 17:42

Published 27 сентября, 17:42

Modified 27 сентября, 17:44

Updated 27 сентября, 17:44

В Ростове изменят схему движения автобусов из-за футбольного матча 28 сентября

Схему движения автобусов поменяют в Ростове-на-Дону 28 сентября

27 сентября 2024, 17:42
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове изменят схему движения автобусов из-за футбольного матча 28 сентября

В Ростове изменят схему движения автобусов из-за футбольного матча 28 сентября

В Ростове-на-Дону временно изменят график движения общественного транспорта из-за футбольного матча, сообщает горадминистрация.

28 сентября в Ростове-на-Дону состоится матч между футбольный клубом «Ростов» и командой из Тольятти «Акрон». Игра начнется в 20.00 мск. Специально для болельщиков в городе организуют дополнительный общественный транспорт.

Так, автобус №39 будет двигаться по укороченному маршруту до остановки «Аллея „Ростов-Арена“ на Восточном шоссе. Также фанаты могут туда попасть с помощью маршрутных автобусов №8, №49, №65а и №75.

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Схема движения автобусов №1, №1а, №35, №42, №58, №78 и №83 будет продлена. С 18.30 до 23.00 пассажиры смогут доехать до торгово-развлекательного центра «МегаМаг» и остановки «Аллея „Ростов-Арена“.

Напомним, что ранее после футбольного матча в Ростове-на-Дону образовалась огромная пробка. Въезд в город был парализован, а водители жаловались на плохую организацию проезда.

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