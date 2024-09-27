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Posted 27 сентября, 05:12

Published 27 сентября, 05:12

Modified 27 сентября, 05:14

Updated 27 сентября, 05:14

Шесть беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на 27 сентября

Шесть беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на 27 сентября

27 сентября 2024, 05:12
Фото: mil.ru
Шесть беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на 27 сентября
Военные при помощи систем ПВО уничтожили на территории Ростовской области шесть беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

О первой атаке БПЛА в районе Новошахтинска Голубев сообщил еще до полуночи. Жители города в социальных сетях заявили, что слышали шум, характерный для работы ПВО, при этом после первого взрыва люди услышали еще минимум два раската.

Спустя 15 минут губернатор уточнил, что в районе города снова были уничтожены два БПЛА. «По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он. Однако местные жители сообщили о возгорании в поле.

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Около 0.3.00 мск губернатор уточнил, что всего под Новошахтинском военные сбили шесть беспилотников. Их обломки упали в поле, из-за чего загорелась трава. Пламя быстро потушили сотрудники дежурно-спасательных служб.

Ранее жители Ростова-на-Дону в инверсионных следах рассмотрели Z-символ.

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