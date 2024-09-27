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Posted 27 сентября, 07:41

Published 27 сентября, 07:41

Modified 27 сентября, 07:43

Updated 27 сентября, 07:43

Сильный ветер накроет Ростовскую область на выходных

Сильный ветер накроет Ростовскую область на выходных

27 сентября 2024, 07:41
Фото: Unsplash
Сильный ветер накроет Ростовскую область на выходных
В ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, в Ростовской области прогнозируют усиление ветра. Актуальная информация об этом размещена на сайте Gismeteo.

По данным синоптиков, в донской столице ожидается сила порыва до 15 метров в секунду (54 километра в час). На юге региона, — в Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском и других районах, — скорость ветра достигнет 17 метров в секунду. В Зимовниковском, Дубовском, Заветинском (на востоке) обещают до 14 метров в секунду.

Относительное затишье прогнозируют в северной и западной частях Ростовской области. В Шолоховском, Чертковском, Миллеровском районах ветер будет дуть со скоростью 11-13 метров в секунду. А в Таганроге и Неклиновском, Матвеево-Курганском районах не превысит 10 метров в секунду.

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При этом оба дня, и 28, и 29 сентября, ожидается солнечная теплая погода. В среднем по Ростовской области столбик термометра днем покажет около +24…+27 градусов. Ночью похолодает до +13…+15, на севере и востоке — до +9.

Ранее RostovGazeta сообщала о цветущих яблонях и каштанах. Вместе с кустами сирени они начали цвести в начале осени вместо весны. Предположительно, такая аномалия вызвана жаркой сухой погодой, которая сохраняется на протяжении всего сентября.

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