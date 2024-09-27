Сильный ветер накроет Ростовскую область на выходных

По данным синоптиков, в донской столице ожидается сила порыва до 15 метров в секунду (54 километра в час). На юге региона, — в Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском и других районах, — скорость ветра достигнет 17 метров в секунду. В Зимовниковском, Дубовском, Заветинском (на востоке) обещают до 14 метров в секунду.