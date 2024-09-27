Сотрудница банка в Батайске украла 3 млн рублей у клиентов

Posted 27 сентября, 10:49
Published 27 сентября, 10:49
Modified 27 сентября, 10:55
Updated 27 сентября, 10:55
Ранее силовики задержали старшего менеджера группы продаж частным клиентам офиса одного из банков Викторию Сотникову. Следствие установило, что она, используя своё служебное положение, получила доступ к банковским счетам клиентов. Эта информация относится к охраняемой законом. С декабря 2018 года по июль 2019 года Сотникова незаконно списывала со счетов клиентов деньги. Её интересовали именно те люди, кто давно не обращался в банк и не проводил операции по счетам. Всего она похитила три миллиона рублей со счетов 438 клиентов.
Батайский суд признал Сотникову виновной и назначил ей четыре года лишения свободы условно. Но апелляция в Ростовском областном суде ужесточила наказание до трёх лет лишения свободы в колонии.
Отбывать наказание Сотникова будет по достижении её детьми 14 лет.
До этого глава Новочеркасска Юрий Лысенко стал жертвой мошенников.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]