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Posted 27 сентября, 10:49

Published 27 сентября, 10:49

Modified 27 сентября, 10:55

Updated 27 сентября, 10:55

В колонию отправят сотрудницу банка в Батайске, укравшую 3 млн руб у клиентов

Сотрудница банка в Батайске украла 3 млн рублей у клиентов

27 сентября 2024, 10:49
Фото: 1MI
В колонию отправят сотрудницу банка в Батайске, укравшую 3 млн руб у клиентов
Апелляционная инстанция изменила наказание бывшей сотруднице банка, похитившей деньги клиентов, сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

Ранее силовики задержали старшего менеджера группы продаж частным клиентам офиса одного из банков Викторию Сотникову. Следствие установило, что она, используя своё служебное положение, получила доступ к банковским счетам клиентов. Эта информация относится к охраняемой законом. С декабря 2018 года по июль 2019 года Сотникова незаконно списывала со счетов клиентов деньги. Её интересовали именно те люди, кто давно не обращался в банк и не проводил операции по счетам. Всего она похитила три миллиона рублей со счетов 438 клиентов.

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Батайский суд признал Сотникову виновной и назначил ей четыре года лишения свободы условно. Но апелляция в Ростовском областном суде ужесточила наказание до трёх лет лишения свободы в колонии.

Отбывать наказание Сотникова будет по достижении её детьми 14 лет.

До этого глава Новочеркасска Юрий Лысенко стал жертвой мошенников.

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