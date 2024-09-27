Сотрудница банка в Батайске украла 3 млн рублей у клиентов

Ранее силовики задержали старшего менеджера группы продаж частным клиентам офиса одного из банков Викторию Сотникову. Следствие установило, что она, используя своё служебное положение, получила доступ к банковским счетам клиентов. Эта информация относится к охраняемой законом. С декабря 2018 года по июль 2019 года Сотникова незаконно списывала со счетов клиентов деньги. Её интересовали именно те люди, кто давно не обращался в банк и не проводил операции по счетам. Всего она похитила три миллиона рублей со счетов 438 клиентов.