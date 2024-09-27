Создатели сериала «Москва слезам не верит» раскрыли актерский состав

«Мой персонаж — очень интеллигентный, добрый, светлый. Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская — „принц“. Так что мы стараемся идти в сторону „принца на белом коне“: человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня. Мне после достаточно темных, тяжелых и драматических работ „Фишер“, „Слово пацана. Кровь на асфальте“, „Преступление и наказание“, которые шли одна за другой, нужна была разрядка и увод актерского организма в другой жанр, в более семейный, романтический, светлый. И я, конечно, по такому соскучился. В новом проекте меня тронула вся история, и, конечно, режиссеры Андрей Николаевич (Жора Крыжовников) и Оля замечательные, я всегда счастлив с ними поработать. С Андреем Николаевичем после „Слова пацана“ для меня абсолютный праздник быть на площадке, мы друг друга понимаем и в одном направлении размышляем».