Спасатели достали водителя из сбитого поездом грузовика в Ростовской области

Posted 27 сентября, 10:05
Published 27 сентября, 10:05
Modified 27 сентября, 10:08
Updated 27 сентября, 10:08
Пассажирский поезд протаранил большегруз в хуторе Кумшацком Миллеровского района. Ранним утром 27 сентября машинист следовал по маршруту № 248 Санкт-Петербург — Анапа. На ж/д переезде, расположенным между Миллерово и Тарасовкой, через рельсы ехал грузовик. Как выяснилось, у машины отказали тормоза, и состав снес фуру.
От мощного удара кабина буквально оторвалась от прицепа. Грузовик превратился в груду металлолома, но водитель чудом смог выжить.
Помимо медиков и правоохранителей, на место прибыли спасатели. Они помогли ликвидировать последствия ДТП и вызволили из кабины водителя. Вероятно, после удара металл деформировался, и двери перестали открываться.
Как сообщала RostovGazeta, из-за аварии поезд задержался в пути на 40 минут
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