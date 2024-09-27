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Posted 27 сентября, 10:05

Published 27 сентября, 10:05

Modified 27 сентября, 10:08

Updated 27 сентября, 10:08

Из сбитого поездом грузовика спасатели достали водителя в Ростовской области

Спасатели достали водителя из сбитого поездом грузовика в Ростовской области

27 сентября 2024, 10:05
Фото: ДПЧС по Ростовской области
Из сбитого поездом грузовика спасатели достали водителя в Ростовской области
Чтобы достать водителя из сбитого поездом грузовика в Ростовской области, понадобилась помощь спасателей, сообщает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе.

Пассажирский поезд протаранил большегруз в хуторе Кумшацком Миллеровского района. Ранним утром 27 сентября машинист следовал по маршруту № 248 Санкт-Петербург — Анапа. На ж/д переезде, расположенным между Миллерово и Тарасовкой, через рельсы ехал грузовик. Как выяснилось, у машины отказали тормоза, и состав снес фуру.

От мощного удара кабина буквально оторвалась от прицепа. Грузовик превратился в груду металлолома, но водитель чудом смог выжить.

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Фото: ДПЧС по Ростовской области

Помимо медиков и правоохранителей, на место прибыли спасатели. Они помогли ликвидировать последствия ДТП и вызволили из кабины водителя. Вероятно, после удара металл деформировался, и двери перестали открываться.

Как сообщала RostovGazeta, из-за аварии поезд задержался в пути на 40 минут

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