Стало известно о повторной атаке беспилотников на Новошахтинск

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как вести себя при атаке беспилотников. Жителям Ростовской области рассказали, что нужно делать в случае, если вы находитесь в здании или на улице во время атаки дронов. Кроме того, в регионе планируют проверить систему оповещения о ЧС в муниципалитетах региона. Учебная тревога прозвучит 2 октября.