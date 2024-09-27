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Posted 26 сентября, 21:34

Published 26 сентября, 21:34

Modified 26 сентября, 21:59

Updated 26 сентября, 21:59

Три вражеских дрона сбили над Новошахтинском 26 сентября

Стало известно о повторной атаке беспилотников на Новошахтинск

26 сентября 2024, 21:34
Фото: Изображение Midjourney
Три вражеских дрона сбили над Новошахтинском 26 сентября

Три вражеских дрона сбили над Новошахтинском 26 сентября

После первого взрыва над Новошахтинском раздались еще два. Всего ПВО сбила три беспилотника вечером 26 сентября, сообщает губернатор Ростовской области.

Еще два вражеских дрона перехватили силами ПВО над Новошахтинском. Как сообщил Василий Голубев, пострадавших и разрушений нет.

Первый дрон уничтожили около 23:00. Мощный взрыв раздался над городом и соседними населенными пунктами. Через некоторое время грохот прозвучал дважды.

— Было очень сильно слышно, — пишут в комментариях местные жители. — Несколько раз бахнуло.
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Ранее RostovGazeta сообщала о том, как вести себя при атаке беспилотников. Жителям Ростовской области рассказали, что нужно делать в случае, если вы находитесь в здании или на улице во время атаки дронов. Кроме того, в регионе планируют проверить систему оповещения о ЧС в муниципалитетах региона. Учебная тревога прозвучит 2 октября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#ПВО#Беспилотники#Атака дронов
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