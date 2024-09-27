Стало известно о повторной атаке беспилотников на Новошахтинск

Posted 26 сентября, 21:34
Published 26 сентября, 21:34
Modified 26 сентября, 21:59
Updated 26 сентября, 21:59
Еще два вражеских дрона перехватили силами ПВО над Новошахтинском. Как сообщил Василий Голубев, пострадавших и разрушений нет.
Первый дрон уничтожили около 23:00. Мощный взрыв раздался над городом и соседними населенными пунктами. Через некоторое время грохот прозвучал дважды.
— Было очень сильно слышно, — пишут в комментариях местные жители. — Несколько раз бахнуло.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, как вести себя при атаке беспилотников. Жителям Ростовской области рассказали, что нужно делать в случае, если вы находитесь в здании или на улице во время атаки дронов. Кроме того, в регионе планируют проверить систему оповещения о ЧС в муниципалитетах региона. Учебная тревога прозвучит 2 октября.
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