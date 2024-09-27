Суперапп Gem4Me рассказал, как он зарабатывает

Первая версия мобильного приложения вышла в 2016 году. Ее создатели ориентировались на пользователей из азиатских, ближневосточных и латиноамериканских государств. По словам представителей Gem Space, сегодня компания позиционирует себя как международный холдинг, в состав которого входят европейские и американские организации, а также компании Канады, Маврикия и стран Ближнего Востока. Основные рынки Gem Space — Индия (17 процентов), Алжир (8 процентов), Пакистан (7 процентов), Египет (4 процента), Индонезия (4 процента). Как сообщили в Gem Space, в планы компании не входит развитие бизнеса в России и Республике Беларусь, поскольку в этих странах слишком большая конкуренция. Российских юрлиц в составе холдинга нет, уточнили в компании.