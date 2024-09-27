Суперапп Gem4Me рассказал, как он зарабатывает

Posted 27 сентября, 13:06
Published 27 сентября, 13:06
Modified 27 сентября, 14:44
Updated 27 сентября, 14:44
Разработчики ответили на критику, представив подробный отчет о работе и прокомментировав самые серьезные обвинения.
Напомним, что в СМИ компанию Gem4me называли проектом-однодневкой и пирамидой. Однако у разработчиков есть собственный IT-продукт, который к тому же широко востребован. Речь идет о коммуникационной платформе Gem Space, выпустившей около 80 официальных релизов. Обновления этого продукта доступны в таких магазинах приложений, как App Store, Google Play, AppGallery от Huawei, Xiaomi Store и Samsung Galaxy Store, сообщают newsnn.ru.
Первая версия мобильного приложения вышла в 2016 году. Ее создатели ориентировались на пользователей из азиатских, ближневосточных и латиноамериканских государств. По словам представителей Gem Space, сегодня компания позиционирует себя как международный холдинг, в состав которого входят европейские и американские организации, а также компании Канады, Маврикия и стран Ближнего Востока. Основные рынки Gem Space — Индия (17 процентов), Алжир (8 процентов), Пакистан (7 процентов), Египет (4 процента), Индонезия (4 процента). Как сообщили в Gem Space, в планы компании не входит развитие бизнеса в России и Республике Беларусь, поскольку в этих странах слишком большая конкуренция. Российских юрлиц в составе холдинга нет, уточнили в компании.
Отметим, что критики опубликовали факты, которые касаются лично членов совета директоров. Например, в СМИ писали о том, что гражданин Швейцарии Бруно Хорн торговал сталью, а компания Donesso, принадлежащая гражданину США Майклу Джордану, продвигает в Соединенных Штатах Market Space, один из продуктов холдинга. Как считают в компании, такая информация была распространена в целях отвлечь внимание от реальных достижений бренда.
Издания опубликовали также судебный иск, где были упомянуты имена Валерия Острикова и Александра Качановского, являющихся членами совета директоров. Стоит отметить, что ни один из них не проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого или подозреваемого, а в суде само дело назвали сфабрикованным, пишет gazeta.ru.
Сейчас Gem Space активно работает на рынках развивающихся государств, в которых видит значительный коммерческий потенциал и возможности для положительных сдвигов в социальной сфере. Помимо этого, команда разработчиков сосредоточила усилия на развитии сегмента B2B, используя для этих целей свой собственный суперапп Gem Space и создав специальное подразделение внутри компании Gem Soft.
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