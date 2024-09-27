Таксист рассказал, как ростовчане могут сэкономить на поездках

«Еще один лайфхак: отходите от крупных автомобильных дорог и заказывайте такси рядом с небольшими проездами и дворами. В таких местах, как правило, цена чуть ниже. В целом, если вы активно пользуетесь такси, то экономя по 100-200 рублей в день, можно почти три тысячи за месяц накопить», — замечает собеседник.