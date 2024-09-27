Таксист рассказал, как ростовчане могут сэкономить на поездках

Posted 27 сентября, 16:19
Published 27 сентября, 16:19
Modified 27 сентября, 16:19
Updated 27 сентября, 16:19
Поездка из центра в Северный или Западный жилой массив в час пик часто обходятся ростовчанам в 500-700 рублей. И это в хорошую погоду. Корреспондент RostovGazeta попросил водителя ростовского такси Ярослава Акиньшева поделиться секретами о том, как сэкономить на поездке.
Собеседник советует отказаться от вызова такси в час пик. Это, по его словам, поможет сэкономить почти 100 рублей на поездке.
«Вызывайте такси минут за 30 до начала и примерно через столько же после окончания часа пик. Свободных машин будет больше, вам придется меньше ждать и платить», — объясняет водитель.
Ярослав Акиньшев также рекомендует не взывать такси прямо из ресторанов, торговых центров или других общественных мест.
«Если вы просто назовете улицу и номер дома, а не к какому-то конкретному месту, то цена будет меньше. Это особенно хорошо работает, если вы заказываете такси через приложение, потому что там от вида запроса формируется повышающий коэффициент», — советует таксист.
Водитель добавляет, что вместо частного такси, лучше использовать сервисы, которые имеют фиксированную стоимость поездки и систему скидок для клиентов.
«Еще один лайфхак: отходите от крупных автомобильных дорог и заказывайте такси рядом с небольшими проездами и дворами. В таких местах, как правило, цена чуть ниже. В целом, если вы активно пользуетесь такси, то экономя по 100-200 рублей в день, можно почти три тысячи за месяц накопить», — замечает собеседник.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области поезд протаранил легковой автомобиль.
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