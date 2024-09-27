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Posted 27 сентября, 16:19

Published 27 сентября, 16:19

Modified 27 сентября, 16:19

Updated 27 сентября, 16:19

Таксист рассказал, как ростовчане могут сэкономить на поездках

Таксист рассказал, как ростовчане могут сэкономить на поездках

27 сентября 2024, 16:19
Фото: 1MI
Таксист рассказал, как ростовчане могут сэкономить на поездках
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Эксклюзив
Грамотный подход к вызову такси поможет сэкономить до трех тысяч рублей в месяц, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский водитель одного из городских сервисов такси Ярослав Акиньшев.

Поездка из центра в Северный или Западный жилой массив в час пик часто обходятся ростовчанам в 500-700 рублей. И это в хорошую погоду. Корреспондент RostovGazeta попросил водителя ростовского такси Ярослава Акиньшева поделиться секретами о том, как сэкономить на поездке.

Собеседник советует отказаться от вызова такси в час пик. Это, по его словам, поможет сэкономить почти 100 рублей на поездке.

«Вызывайте такси минут за 30 до начала и примерно через столько же после окончания часа пик. Свободных машин будет больше, вам придется меньше ждать и платить», — объясняет водитель.

Ярослав Акиньшев также рекомендует не взывать такси прямо из ресторанов, торговых центров или других общественных мест.

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«Если вы просто назовете улицу и номер дома, а не к какому-то конкретному месту, то цена будет меньше. Это особенно хорошо работает, если вы заказываете такси через приложение, потому что там от вида запроса формируется повышающий коэффициент», — советует таксист.

Водитель добавляет, что вместо частного такси, лучше использовать сервисы, которые имеют фиксированную стоимость поездки и систему скидок для клиентов.

«Еще один лайфхак: отходите от крупных автомобильных дорог и заказывайте такси рядом с небольшими проездами и дворами. В таких местах, как правило, цена чуть ниже. В целом, если вы активно пользуетесь такси, то экономя по 100-200 рублей в день, можно почти три тысячи за месяц накопить», — замечает собеседник.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области поезд протаранил легковой автомобиль.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт
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