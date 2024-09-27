Участки под речные причалы для «Валдая» в Ростовской области продают с молотка

Posted 27 сентября, 19:14
Published 27 сентября, 19:14
Modified 27 сентября, 19:16
Updated 27 сентября, 19:16
Речь идет о трех участках. Первый находится в станице Романовской Волгодонского района (301 км от устья). Начальная цена составляет более 30 тысяч рублей. Второй — в станице Пухляковской Усть-Донецкого района (146 км от устья). За него придется предложить тоже порядка 30 тысяч рублей. Еще один — в станице Старочеркасской Аксайского района (77 км от устья). Последний участок — самой дорогой, его начальную стоимость оценили примерно в 49 тысяч рублей.
Победители торгов станут известны в конце октября, с 28 по 30 число. Распоряжаться участками под причалы для «Валдаев» и «Метеоров» они смогут 10 лет. Подписать договор нужно в течение трех дней с момента подведения итогов.
Вероятно, причалы предстоит подготовить к новым водным маршрутам Ростовской области.
Пока что в регионе есть только 45-местные «Валдаи». В ближайшее время появятся «Метеоры», рассчитанные на 120 человек.
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