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Posted 27 сентября, 19:14

Published 27 сентября, 19:14

Modified 27 сентября, 19:16

Updated 27 сентября, 19:16

Участки под речные причалы для «Валдая» в Ростовской области продают с молотка

Участки под речные причалы для «Валдая» в Ростовской области продают с молотка

27 сентября 2024, 19:14
Фото: 1MI
Участки под речные причалы для «Валдая» в Ростовской области продают с молотка
В Ростовской области выставили на торги участки, предназначенные для речных причалов судов на подводных крыльев «Валдай» и «Метеор», сообщается на сайте «Торги России».

Речь идет о трех участках. Первый находится в станице Романовской Волгодонского района (301 км от устья). Начальная цена составляет более 30 тысяч рублей. Второй — в станице Пухляковской Усть-Донецкого района (146 км от устья). За него придется предложить тоже порядка 30 тысяч рублей. Еще один — в станице Старочеркасской Аксайского района (77 км от устья). Последний участок — самой дорогой, его начальную стоимость оценили примерно в 49 тысяч рублей.

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Победители торгов станут известны в конце октября, с 28 по 30 число. Распоряжаться участками под причалы для «Валдаев» и «Метеоров» они смогут 10 лет. Подписать договор нужно в течение трех дней с момента подведения итогов.

Вероятно, причалы предстоит подготовить к новым водным маршрутам Ростовской области.

Пока что в регионе есть только 45-местные «Валдаи». В ближайшее время появятся «Метеоры», рассчитанные на 120 человек.

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