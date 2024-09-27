Участки под речные причалы для «Валдая» в Ростовской области продают с молотка

Речь идет о трех участках. Первый находится в станице Романовской Волгодонского района (301 км от устья). Начальная цена составляет более 30 тысяч рублей. Второй — в станице Пухляковской Усть-Донецкого района (146 км от устья). За него придется предложить тоже порядка 30 тысяч рублей. Еще один — в станице Старочеркасской Аксайского района (77 км от устья). Последний участок — самой дорогой, его начальную стоимость оценили примерно в 49 тысяч рублей.