Ученые придумали, как рыбакам увеличить улов в Азовском море

Posted 27 сентября, 10:01
Published 27 сентября, 10:01
Modified 27 сентября, 10:03
Updated 27 сентября, 10:03
Нашествие медуз в Черном и Азовском морях — уже не новость. Их количество резко возросло из-за повышенной солености воды и увеличения температуры на несколько градусов.
Корнероты и аурелии массово расплодились у донских берегов. Что делать, чтобы избавиться от них, пока так и не придумали. Единственный вариант — употреблять их в пищу. Правда, такое предложение ученых не получило поддержки у местных жителей. Зато появился способ снизить негативное воздействие медуз на промысел.
Кроме того, что эти морские животные не дают отдыхающим купаться, они мешают и рыбалке. Дело в том, что медузы обитают у берега — там, где находятся ставные невода, которые расставляют для ловли многих видов рыб. Это и хамса, и тюлька, и сельдь, и барабуля, и ряд других. Множество медуз попадает в сеть, мешая рыбе попасть в садок. Из-за этого снижается улов. Некоторые рыбаки предпочитают и вовсе не ловить рыбу, пережидая нашествие медуз.
Но есть и другой способ — отбойники. Это специальные устройства, которые задержат значительную часть корнеротов и аурелий. Путь рыбы к неводу будет открыт, а значит, улов увеличится.
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