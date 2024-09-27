Ученые придумали, как рыбакам увеличить улов в Азовском море

Кроме того, что эти морские животные не дают отдыхающим купаться, они мешают и рыбалке. Дело в том, что медузы обитают у берега — там, где находятся ставные невода, которые расставляют для ловли многих видов рыб. Это и хамса, и тюлька, и сельдь, и барабуля, и ряд других. Множество медуз попадает в сеть, мешая рыбе попасть в садок. Из-за этого снижается улов. Некоторые рыбаки предпочитают и вовсе не ловить рыбу, пережидая нашествие медуз.