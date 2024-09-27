Ученые выяснили, как в Азовском море появляются токсичные «красные приливы»

«Красные приливы» опасны для морской экосистемы и, возможно, для человеческого здоровья. Станичный рассказал, что проявлению «красных приливов» способствуют два вида цианобактерий, которые нарушают проницаемость вод для солнечного света. Из-за этого перегреваются верхние слои моря и плохо перемешиваются глубинные. В теплой воде падает концентрация кислорода, что может привести к мору рыбы. Кроме того, бактерии вырабатывают токсины, которые могут вызывать как обычные высыпания, так и нервнопаралитические поражения.