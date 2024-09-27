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Posted 27 сентября, 13:46

Published 27 сентября, 13:46

Modified 27 сентября, 13:48

Updated 27 сентября, 13:48

Ученые выяснили, как в Азовском море появляются токсичные «красные приливы»

Ученые выяснили, как в Азовском море появляются токсичные «красные приливы»

27 сентября 2024, 13:46
Фото: Unsplash
Ученые выяснили, как в Азовском море появляются токсичные «красные приливы»
В РАН описали развитие токсичных «красных приливов», которые каждый год возникают в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на завотделом дистанционных методов исследований МГИ Сергея Станичного.

«Красные приливы» — это активное развитие фикоэритринсодержащих водорослей. Из-за высокого содержания этого пигмента в Азовском море вода окрашивается в цвета красного оттенка.

Пик «красных приливов» приходится на лето, с середины июня по середину августа. При этом температура вода должна находиться на уровне +24 градусов. Первое их появление чаще всего фиксируется в северо-восточной части Таганрогского залива, а оттуда прилив распространяется на весь залив и море.

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«Красные приливы» опасны для морской экосистемы и, возможно, для человеческого здоровья. Станичный рассказал, что проявлению «красных приливов» способствуют два вида цианобактерий, которые нарушают проницаемость вод для солнечного света. Из-за этого перегреваются верхние слои моря и плохо перемешиваются глубинные. В теплой воде падает концентрация кислорода, что может привести к мору рыбы. Кроме того, бактерии вырабатывают токсины, которые могут вызывать как обычные высыпания, так и нервнопаралитические поражения.

Ранее ученые придумали, как рыбакам увеличить улов в Азовском море.

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