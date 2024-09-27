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Posted 27 сентября, 15:20

Published 27 сентября, 15:20

Modified 30 сентября, 11:00

Updated 30 сентября, 11:00

В Ростове-на-Дону образовалась пробка из-за ДТП с электробусом на Шеболдаева

В Ростове-на-Дону образовалась пробка из-за ДТП с электробусом на Шеболдаева

27 сентября 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону образовалась пробка из-за ДТП с электробусом на Шеболдаева
На выезде из центра Ростова-на-Дону парализовало движение из-за столкновения электробуса и скутера, кадры аварии опуликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Согласно сведениям сервиса «Яндекс.Карты», на улице Шаболдаева в Ростове-на-Дону выросла пробка. Затор располагается вблизи площади 2-й Пятилетки. В сторону центра машины растянулись на 1,17 километра, а в сторону Северного — на 1,06 километра.

Известно, что движение парализовало из-за ДТП. На улице Шеболдаева водитель электробуса сбил парня на скутере. На место происшествия уже прибыла карета скорой помощи.

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Видео: Изображение Midjourney. В Ростове-на-Дону образовалась пробка из-за ДТП с электробусом на Шеболдаева

Автомобилистам рекомендуется объезжать территорию с затрудненным движением.

Ранее машина перевернулась после жёсткого столкновения на Западном в Ростове-на-Дону.

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