В Ростове-на-Дону образовалась пробка из-за ДТП с электробусом на Шеболдаева

Posted 27 сентября, 15:20
Published 27 сентября, 15:20
Modified 30 сентября, 11:00
Updated 30 сентября, 11:00
Согласно сведениям сервиса «Яндекс.Карты», на улице Шаболдаева в Ростове-на-Дону выросла пробка. Затор располагается вблизи площади 2-й Пятилетки. В сторону центра машины растянулись на 1,17 километра, а в сторону Северного — на 1,06 километра.
Известно, что движение парализовало из-за ДТП. На улице Шеболдаева водитель электробуса сбил парня на скутере. На место происшествия уже прибыла карета скорой помощи.
Автомобилистам рекомендуется объезжать территорию с затрудненным движением.
Ранее машина перевернулась после жёсткого столкновения на Западном в Ростове-на-Дону.
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