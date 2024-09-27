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Posted 27 сентября, 19:18

Published 27 сентября, 19:18

Modified 27 сентября, 19:20

Updated 27 сентября, 19:20

В Ростове осудили преподавателя вуза за взяточничество и превышение полномочий

В Ростове осудили за взятки преподавателя ведущего вуза региона

27 сентября 2024, 19:18
Фото: 1MI
В Ростове осудили преподавателя вуза за взяточничество и превышение полномочий
Первомайский районный суд признал виновным преподавателя ростовского университета за незаконное получение взяток от студентов, сообщает «Коммерсантъ».

Следствие выяснило, что в конце лета 2018 года доцент кафедры психологии образования Елена Крищенко одного из крупнейших университетов Ростова-на-Дону получила 50 тысяч рублей от студента за выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР). В «услугу» входили полное написание научного материала без участия обучающегося, положительный отзыв на него, допуск на экзамен и успешная защита ВКР. Так как преподаватель являлась членом экзаменационной комиссии, то ей не составило труда помочь студенту получить «отлично» и магистерскую степень.

Позже следователи установили еще три факта подобных сделок. За две из них Крищенко получила около 60 тысяч рублей, а за одну — 35 тысяч рублей. По четырем эпизодам возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 и части 1 статьи 285 УК РФ.

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На суде преподаватель не отрицала получение денег от студентов, но не считала это преступлением. Женщина утверждала, что получила денежное вознаграждение за качественно проделанную работу.

Первомайский районный суд приговорил доцента к четырем годам исправительной колонии общего режима и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, Крищенко течение трех лет запрещено заниматься преподавательской деятельностью.

Добавим, что ее защита обжаловала решение, но Ростовский областной суд не изменил приговор.

Ранее стало известно о том, что суд арестовал главу отдела СК по Таганрогу из-за взятки в 2 миллиона рублей.

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