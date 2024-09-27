В Ростове осудили за взятки преподавателя ведущего вуза региона

Следствие выяснило, что в конце лета 2018 года доцент кафедры психологии образования Елена Крищенко одного из крупнейших университетов Ростова-на-Дону получила 50 тысяч рублей от студента за выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР). В «услугу» входили полное написание научного материала без участия обучающегося, положительный отзыв на него, допуск на экзамен и успешная защита ВКР. Так как преподаватель являлась членом экзаменационной комиссии, то ей не составило труда помочь студенту получить «отлично» и магистерскую степень.