В Ростове осудили за взятки преподавателя ведущего вуза региона

Posted 27 сентября, 19:18
Published 27 сентября, 19:18
Modified 27 сентября, 19:20
Updated 27 сентября, 19:20
Следствие выяснило, что в конце лета 2018 года доцент кафедры психологии образования Елена Крищенко одного из крупнейших университетов Ростова-на-Дону получила 50 тысяч рублей от студента за выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР). В «услугу» входили полное написание научного материала без участия обучающегося, положительный отзыв на него, допуск на экзамен и успешная защита ВКР. Так как преподаватель являлась членом экзаменационной комиссии, то ей не составило труда помочь студенту получить «отлично» и магистерскую степень.
Позже следователи установили еще три факта подобных сделок. За две из них Крищенко получила около 60 тысяч рублей, а за одну — 35 тысяч рублей. По четырем эпизодам возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 и части 1 статьи 285 УК РФ.
На суде преподаватель не отрицала получение денег от студентов, но не считала это преступлением. Женщина утверждала, что получила денежное вознаграждение за качественно проделанную работу.
Первомайский районный суд приговорил доцента к четырем годам исправительной колонии общего режима и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, Крищенко течение трех лет запрещено заниматься преподавательской деятельностью.
Добавим, что ее защита обжаловала решение, но Ростовский областной суд не изменил приговор.
Ранее стало известно о том, что суд арестовал главу отдела СК по Таганрогу из-за взятки в 2 миллиона рублей.
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